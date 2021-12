Von Ralf März

Angelbachtal. Sollte man die Weihnachtsbeleuchtung an den Straßenlaternen und den Christbäumen im Gemeindegebiet noch erweitern, wie Lukas Del Monego von der Jungen Liste in der jüngsten Gemeinderatsitzung anregte? Oder soll man unter den Gesichtspunkten von Lichtverschmutzung und dem Stromverbrauch eher auf die Beleuchtungen verzichten, wie GAL-Gemeinderat Heimo Linse argumentierte?

Eine Entscheidung dazu gab es jedenfalls in der Gemeinderatssitzung in der Sonnenberghalle nicht. Man könne dies aber gerne im Gremium diskutieren, stellte Bürgermeister Frank Werner fest und fügte auch gleich seine Meinung hinzu: "In der Weihnachtszeit gehört etwas Licht in die Dunkelheit hinein." Außerdem war zu erfahren, dass die Lichterketten in den vergangenen Jahren Stück für Stück auf sparsame Leuchtdioden-Technik umgestellt wurden. Einige Tannenbäume seien außerdem deutlich gewachsen, weshalb sie nicht mehr komplett beleuchtet werden könnten. Im unteren Bereich der Weihnachtsbäume werde aus Vandalismusgründen sowieso gerne auf Lichterketten verzichtet.

Doch die Weihnachtsbeleuchtung stand eigentlich nicht im Mittelpunkt der Tagesordnung, vielmehr ging es um Auftragsvergaben zur Sanierung der Sporthalle beim Sportplatz Michelfeld und um den Erlass einer Stellplatzsatzung.

Die großen Rohbauarbeiten zur Hallensanierung hatte der Gemeinderat bereits im Oktober vergeben und dabei die Kostenberechnung um rund zwölf Prozent überschritten. Jetzt ging es vorwiegend um den Innenausbau, Fliesenarbeiten, Prallwände, den Sportboden, sowie um Trennvorhänge und Gipserarbeiten. Hier fielen die Ausschreibungsergebnisse oft deutlich günstiger aus, als veranschlagt. Die große Preisspanne zwischen den Bietern veranlasste VV/CDU-Rat Markus Haaß aber zur Nachfrage zu den Hintergründen. Genau beantworten konnte Architekt Andreas Lippeck dies alles nicht, mutmaßte aber, dass einerseits die Auslastung der Unternehmen, aber auch die räumliche Entfernung eine deutliche Rolle spielen dürften.

Vergeben wurden die Arbeiten – entsprechend der Richtlinien – bei je einer Enthaltung an die günstigsten Bieter. Der Gesamtauftragswert liegt damit aktuell rund drei Prozent unter der Kostenberechnung von 2,8 Millionen Euro. "Doch abgerechnet wird ja bekanntlich zum Schluss", stellte der Bürgermeister dazu fest und schloss nicht aus, dass es bei einem derartigen Projekt auch zu Unvorhergesehenem kommt. Die Bauarbeiten sollen Ende Januar beginnen.

Mit einstimmigem Beschluss brachten die Bürgervertreter eine Stellplatzsatzung zur Regelung der Anzahl baurechtlich notwendiger Stellplätze für Teile des Gemeindegebiets auf den Weg. Hintergrund ist, dass aufgrund eines Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats seit Jahren bei Bauanträgen zwei Stellplätze für Autos pro Wohneinheit gefordert werden. Die Landesbauordnung schreibt aber nur einen Stellplatz vor, was zu einer rechtlichen Lücke führt, wie Bauverwaltungsleiter Daniel Oestrich erklärte. Geschlossen werden soll diese jetzt mittels einer Satzung. Gelten soll diese aber nur für Bereiche, in denen es keinen qualifizierten Bebauungsplan gibt, also vorwiegend in den Ortskernen. Ansonsten gelten die Festlegungen der Bebauungspläne, schilderte Oestrich.

Deutlich wurde auch, dass für bestehende Gebäude der Bestandsschutz gelte, erst bei größeren baulichen Veränderungen oder Neubauten würden die Regeln greifen. Doch diese müssen jetzt nach dem Aufstellungsbeschluss erst einmal ausgearbeitet werden. Steht die Satzung, werde diese ähnlich wie Bebauungspläne zunächst öffentlich ausgelegt, bevor sie dann beschlossen werden kann.