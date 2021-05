Statt feiern heißt es am Pfingstwochenende jetzt Impfen in der Sonnenberghalle. Der traditionelle Pfingstmarkt musste schon vor Wochen abgesagt werden. Symbolfoto: Ralf März

Angelbachtal. (ram) Eigentlich hätte man in diesen Tagen rund um die Sonnenberghalle alle Hände voll zu tun, denn die Vorbereitungen für den Pfingstmarkt würden auf Hochtouren laufen. Doch daraus wird bekanntlich nichts, bereits vor einigen Wochen gab die Gemeinde die Absage bekannt. Gut frequentiert wird die Sonnenberghalle am Pfingstwochenende aber vermutlich dennoch sein: Wie die Gemeinde und die örtlichen Hausärzte jetzt bekannt gegeben haben, soll am Freitag, 21. Mai, oder am Pfingstsamstag, 22. Mai, die Halle zu einem großen Impfzentrum werden.

Nachdem jetzt die Impfpriorisierung für den Impfstoff von Astra-Zeneca aufgehoben wurde und sich viele Menschen zeitnah impfen lassen möchten, versuchen die Hausärzte Dr. Monika Weizenegger, Johannes Karrer und Dr. Cornelius von Molitor sowie die Gemeinde unkompliziert ein Angebot zu schaffen. "Es wurde Impfstoff für 300 Impfungen bestellt", heißt es in der Mitteilung. Wie viel Impfstoff für die Aktion aber zugeteilt werde, sei noch nicht bekannt. Über die Homepage der Gemeinde sollen die aktuellen Informationen in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden, auch ab wann Terminbuchungen möglich sind.

Die Terminbuchung erfolgt dann über die Homepage der Michelfelder Apotheke unter www.schlossgarten-apotheke.de, analog zum Buchungsverfahren der Schnelltests. Von telefonischen Anfragen bittet die Gemeinde abzusehen. Unabhängig davon kann man sich aber weiterhin bei den Hausärzten für einen Impftermin in den Praxen registrieren. Hier stehen auch andere Impfstoffe zur Verfügung.

Falls größere Mengen Impfstoff verfügbar sind, die nicht mehr im Praxisalltag in den Hausarztpraxen verimpft werden können, ist ergänzend für Mitte Juni ein weiterer Impftermin in der Halle angedacht, heißt es aus dem Rathaus.

Gesucht werden noch Freiwillige, die die Ärzte beim Impftermin am Pfingstwochenende ehrenamtlich unterstützen möchten. Dabei geht es um Aufgaben wie die Registrierung der Impfwilligen, die Begleitung durch die Impfstraßen oder die Nachbeobachtung. Helfer sollten sich im Rathaus bei Paul Merwarth per E-Mail an paul.merwarth@angelbachtal.de melden.

"Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Hausärzten für die unkomplizierte Gemeinschaftslösung im Kampf gegen die Pandemie", sagte Bürgermeister Frank Werner bei der Bekanntgabe der Aktion. Deutlich machte er dabei, dass er Impfen als die Lösung halte, um Corona und die damit verbundenen Beschränkungen hinter sich zu lassen.

"Wir haben eine tolle und engagierte ärztliche Versorgung im Ort, auf die wir stolz sein dürfen. Ebenso bedanke ich mich bereits im Voraus für alles ehrenamtliche Engagement bei den Impfterminen, insbesondere bei unserem DRK-Ortsverein Angelbachtal für die Unterstützung und sehr gute Zusammenarbeit", sagte der Bürgermeister.

Info: Weitere Infos wird die Gemeinde in den nächsten Tagen unter www.angelbachtal.de bekanntgeben.