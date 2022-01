Von Friedemann Orths

Angelbachtal. Mal fühlt es sich an, als ob der Kopf zerspringt, mal pocht es dumpf hinter der Schläfe. Der kleinste Lichtschimmer sorgt für Übelkeit, Geräusche und Gerüche verdrehen den Magen. Alles, was Sabrina Wolf dann noch will, ist ihr Bett und ein dunkles Zimmer. Wenn die Migräne kommt, ist erstmal alles vorbei. Wenn die 27-Jährige von einer solchen Attacke heimgesucht wird, geht es ihr wie rund 900.000 Deutschen am Tag – so oft nämlich schleicht sich der höllische Schmerz in die Köpfe, weiß die Angelbachtalerin. Für sie ist das "Unwetter im Kopf". Und so hat sie auch ihren Podcast genannt, der mittlerweile 137 Folgen zählt und der erste Podcast zum Thema Migräne in Deutschland war.

Sabrina Wolf. Foto: privat

Die junge Frau steht eigentlich mitten im Leben. Nach dem Studium hat sie angefangen, im Personalmarketing zu arbeiten. Seit sie 15 ist, hat sie einen (Frauen-)Gesundheits- und Fitnessblog geschrieben, dann kam im Alter von 16 Jahren die Migräne. Mittlerweile ist das bei ihr chronisch, sagt sie. Doch sie ist offensiv mit der Erkrankung umgegangen und hat gemerkt, dass es im Internet relativ wenig über Migräne gibt. Zuerst dachte Wolf, dass sich ein Blog mit dem Thema nicht füllen lassen würde.

Deshalb hat sie sich im Jahr 2018 für den "Unwetter im Kopf"-Podcast entschieden, der mehr als 80.000 Mal heruntergeladen wurde. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge, darin plaudert Wolf mit Ärztinnen, Experten oder "ganz normalen" Betroffenen, die sich bei ihr melden. Mittlerweile hat die zum Podcast gehörende Instagram-Seite rund 7000 Follower, in ihrer Facebook-Gruppe tummeln sich um die 1000 User. "Ich hätte also doch einen Blog damit füllen können", sagt Wolf und lacht.

Da das Thema im deutschsprachigen Internet eher wenig stattfand, bevor "Unwetter im Kopf" auftauchte, ist Wolf auch eine Ansprechpartnerin für viele junge Leute. Den Großteil machen dabei Frauen aus. Das liegt laut Wolf aber vermutlich auch daran, dass Männer eher seltener über ihre Schwächen beziehungsweise Probleme reden. Allerdings melden sich viele Partnerinnen von Männern, die von Migräne betroffen sind, bei ihr und fragen um Rat. Für viele betroffene Frauen ist sie eine "beste Freundin", die sie im Alltag nicht haben. Denn Migräne kann auch ganz schön einsam machen, sagt Wolf. Viele, die noch nie eine Attacke erlebt haben, tun einen Migräneanfall als "ein bisschen Kopfweh" ab, glauben, dass eine Tablette hilft und sind enttäuscht, wenn ihre Verabredung plötzlich absagt oder sich zurückzieht.

Da tut es gut, Leidgenossen zu haben, die verstehen, wie sich das anfühlt. Mit manchen Hörerinnen und Hörern ist Wolf sogar befreundet. Die schreiben ihr dann, wenn sie Attacken haben – "Da wird alles erzählt", sagt sie, auch "krasse Geschichten", wenn beispielsweise Beziehungen an der Krankheit zerbrechen. Denn neben den Kopfschmerzen kann chronische Migräne auch auf die mentale Gesundheit schlagen, sagt Wolf. Am Anfang musste sie selbst lernen, damit umzugehen und auch etwas Abstand zu gewinnen und nicht alles an sich ranzulassen, was ihr ihre Follower erzählen. Als "die kleine virtuelle Selbsthilfegruppe" beschreibt sie ihren Podcast und ihre Webpräsenz mit einem Schmunzeln. Und auch für sie ist das alles eine Art Selbsttherapie.

Fünf Tipps von der Expertin

1. Die Grundlage für die Therapie einer Krankheit ist das richtige Wissen. Bei einer komplexen Erkrankung wie Migräne ist es wichtig, sich fundiertes Wissen anzueignen und sich die richtigen Informationen einzuholen. Man muss als Betroffener selbst Expertise aufbauen und sich die richtige Unterstützung bei der Behandlung suchen.

2. Regelmäßiges Entspannungstraining kann Studien zufolge zu einer Verringerung der Migränehäufigkeit um 35 bis 45 Prozent führen. Oft wird Progressive Muskelentspannung empfohlen, da sie einfach zu lernen und ein Entspannungserfolg schnell spürbar ist. Es gibt jedoch auch noch viele andere Entspannungsverfahren.

3. In Studien hat sich regelmäßiger, moderater Ausdauersport wie beispielsweise Radfahren oder Walken als vorbeugende Maßnahme gegen Migräne bewährt. Wie wäre es zum Beispiel mit Schwimmen?

4. Das Migräne-Gehirn liebt Regelmäßigkeit, daher ist eine geregelter Alltag auch empfehlenswert. Das bedeutet konkret: einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus sowie einen regelmäßigen Essensrhythmus – auch am Wochenende – einzuhalten.

5. Mit Ärzten und Ärztinnen über Behandlungsmöglichkeiten sprechen. Neben nicht-medikamentösen vorbeugenden Maßnahmen sollte ab einer gewissen Häufigkeit sowie Intensität der Attacken vorbeugende medikamentöse Maßnahmen in Erwägung gezogen werden. Da Migräne eine komplexe neurologische Erkrankung ist, sollte man zum Neurologen gehen.

Was Wolf wichtig ist: Sie bewirbt nur Produkte oder Medikamente, die ihr selbst helfen und die durch Studien belegt sind. Denn im Internet gebe es viele Scharlatane, die – kein Witz – gebeutelten Migräne-Leidtragenden beispielsweise Heilwasser andrehen möchten oder den Betroffenen gegen eine ordentliche Summe eine sogenannte "Heilzahl" nennen, die Linderung verspricht. "Migräne ist eine neurologische Erkrankung, warum sollte das helfen?", fragt Wolf rhetorisch. Es gebe "viele selbst ernannte Wunderheiler", die Ausnutzen, dass manche aus Verzweiflung bereit sind, jeden Preis zu bezahlen – vor allem, wenn sie schon andere Dinge erfolglos ausprobiert haben.

Auch ein Angebot einer Schmerztabletten-Firma hat sie abgelehnt, weil herkömmliche Schmerzmittel bei Migräne selten Wirkung zeigen und dann wiederum andere Nebenwirkungen nach sich ziehen können. Mittlerweile hat Wolf sich ein enormes Wissen über Migräne angelesen, mit vielen Ärzten und Experten über die noch relativ unerforschte Krankheit gesprochen. Mit dem Podcast will sie vor allem informieren und aufklären.

Wolf selbst hilft zur "Vorsorge" viel Stressvermeidung, wofür sie regelmäßig Yoga macht oder meditiert. Alkohol trinkt sie überhaupt nicht mehr, und ihr hilft auch, dass sie zu festen Zeiten isst. Alle drei Monate bekommt sie außerdem Botox gespritzt – nicht gegen Falten, sondern tatsächlich, um Migräne vorzubeugen. Bei manchen Menschen könne das helfen. Wenn doch mal eine Attacke kommt, nimmt sie Triptane, ein Schmerzmittel speziell für Migräne. Die darf man allerdings nur etwa zehn Mal im Monat nehmen, da sie dann zu Nebenwirkungen führen können. Bei 20 Attacken im Monat also nur eine kleine Hilfe – eine perfekte Lösung für die Krankheit gibt es nicht. Manche Migräne-Patienten bekommen Betablocker verschrieben, andere sogar Antidepressiva in geringer Dosis. Seit wenigen Jahren können gegen die Erkrankung prophylaktisch auch einmal im Monat Antikörper gespritzt werden. Eine solche Therapie zahlen die Krankenkassen allerdings erst, wenn schon zuvor fünf andere Therapien ausprobiert wurden. Das liegt an den relativ hohen Kosten der Antikörper-Spritzen: Eine kostet 700 Euro.

Natürlich gab es schon vor "Unwetter im Kopf" Menschen, die sich über ihre Erkrankung ausgetauscht haben. Dazu zählt die Migräne-Liga, die es laut Wolf allerdings etwas verpasst hat, die Digitalisierung mitzumachen, weshalb jüngere Menschen gar nichts davon wissen. "Die machen ganz tolle Symposien, dort sprechen die besten Ärzte, aber niemand bekommt es mit", sagt Wolf. Deshalb möchte sie eine Art Bindeglied zwischen der Liga und den jüngeren Migräne-Erkrankten sein. So hatte sie schon die Präsidentin der Migräne-Liga im Podcast-Interview.

Dass ihr Podcast so eingeschlagen ist, hat Wolf schon ein wenig überrascht. Vor einiger Zeit war sie wegen der Migräne in einer Schmerzklinik, da wurde sie in der Aufnahme von einer anderen Patientin gleich erkannt: "Ach, du bist Sabrina!" Für sie ist es immer noch komisch, wenn sie von Leuten auf ihren Podcast angesprochen wird. Etwas surreal findet sie auch, dass 7000 Leute ihre Storys bei Instagram anschauen. "Man führt ja Selbstgespräche mit dem Mikrofon", sagt sie lachend dazu – aber immerhin helfen diese Selbstgespräche vielen Menschen, dass das dumpfe Pochen hinter der Schläfe vielleicht etwas sachter wird.

Info: "Unwetter im Kopf" gibt es bei Apple Podcasts oder Spotify; weitere Infos gibt es im Internet unter www.sabrinawolf.de