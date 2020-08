Angelbachtal. (tk) Wie es dort hin kam, war zunächst genauso rätselhaft, wie was es ist. Die kleine Pflanze an der Garage von Frieder Kegel wurde nur ziemlich schnell größer und dann binnen weniger Wochen riesig groß. Und das Größte an ihr waren – und sind – diese Blätter. Auf dem größten davon würden etwa 25 Hände in der Größe von Kegels Hand Platz finden.

Auf eine Höhe von rund vier Metern ist die Pflanze seit dem vergangenen Frühjahr emporgeschossen. Inzwischen ist klar, dass es sich bei dem Gewächs um eines aus der Gattung Paulownia handelt. Wahrscheinlich ist es ein Blauglockenbaum, der gerade im jungen Stadium besonders große Blätter treibt. Ursprünglich aus Asien stammend, zählen Paulownien zu den invasiven Arten. Sie vermehren sich ähnlich rasant, wie sie wachsen.