Von Ralf März

Angelbachtal. Außer häufigeren Radarkontrollen dürfte sich bei der Optimierung des Umleitungsverkehrs in Eichtersheim die Sachlage wenig ändern. Dies trotz eines Anwohnergesprächs und der Beratungen im Gemeinderat. Es mangle an Alternativen, wie es heißt.

Für die Heimbachstraße, durch die Statistiken zufolge die wenigsten Umleitungsfahrzeuge rollen, hatte die "Interessengemeinschaft wirksame Verkehrsberuhigung", wie bereits berichtet, Maßnahmen zur Beruhigung vorgeschlagen. Eine Einbahnstraße dort oder die Freigabe lediglich für Anlieger würden zu einer deutlichen Mehrbelastung in den verbleibenden Straßen und wohl auch zu mehr Problemen an den Kreuzungen führen, machten Bauverwaltungsleiter Daniel Oestrich und Bürgermeister Frank Werner beim Gespräch in der Sonnenberghalle deutlich. "Wir brauchen eine solidarische Lösung", erklärte Oestrich den rund 25 Anwohnern und Vertretern der evangelischen Kirchengemeinde, die sich in einem Schreiben an die Verwaltung für eine langfristige Verkehrsberuhigung vor dem Kindergarten stark machten.

Diskutiert wurde beim Bürgergespräch fast zwei Stunden lang – nicht immer sachlich und auch mit einigen Zwischenrufen. Eingangs hatte der Bauverwaltungsleiter in einer Präsentation die Umleitungssituation aufgezeigt. Mit sechs Messgeräten der Gemeinde waren in den letzten Monaten die Menge des Verkehrs und auch dessen Geschwindigkeiten erfasst worden. Die Hauptlast der rund 10.000 Fahrzeuge, die sonst durch die baustellenbedingt gesperrte Hauptstraße rollen, teile sich auf verschiedene Nebenstraßen auf. 3395 Fahrzeuge wurden in der Frankenstraße gezählt, 2342 befahren die Wusseldornstraße. Das größte Fahrzeugaufkommen trägt die Ringstraße mit 5243 Fahrzeugen, die sich dann im weiteren Verlauf der Umleitungsstrecke auf die Heinrich-Fürstenberger-Straße mit 2782 Fahrzeugen und die Heimbachstraße mit 2581 Fahrzeugen aufteilen.

Sinsheims Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer bestätigte, dass die Zahlen der Verkehrsbelastung mit jenen übereinstimmen, die bei Messungen seiner Behörde in dem Bereich festgestellt wurden. Zweifel äußerten Anwohner, die der Meinung waren, dass mehr Verkehr durch die Heimbachstraße rolle.

Die durchschnittliche Geschwindigkeit in dieser Straße liege bei 30 Stundenkilometern, erklärte Schleifer, der von einer Überschreitungsquote von 3,1 bis 3,3 Prozent der Autofahrer sprach. Gemessen wurde inzwischen zu verschiedenen Zeiten, auch mit einem beweglichen "Enforcement-Trailer"-Blitz-Messgerät über mehrere Tage. Einige Überschreitungen mehr seien in der Heinrich-Fürstenberger-Straße festgestellt worden, nur 2,8 Prozent habe es in der Frankenstraße gegeben.

Bodenschwellen und Blumenkübel im Bereich des Kindergartens hatten Interessensgemeinschaft und Kirchengemeinde angeregt, was von der Verwaltung derzeit geprüft wird. Kurzfristig hatte man ein Sinsheimer Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt, erklärte Oestrich, der Positionen für vier Pflanzkübel aufzeigte. Allerdings seien damit auch Nachteile verbunden, etwa Rückstaus vor den Ausfahrten oder dass man dort nicht mehr parken könne. Kritisch wurden Temposchwellen gesehen, die zu einer deutlichen Geräuschentwicklung beim Überfahren neigten. Kurzfristig umgesetzt werden konnte bereits eine Beschilderung "Achtung Kindergarten" erklärte Oestrich, die von der Kirchengemeinde vorgeschlagen worden war.

"Wir haben das Gefühl, es gerät komplett außer Kontrolle mit der Umleitungsstrecke", machte ein Anwohner seiner Verärgerung Luft. "Macht die Heimbachstraße dicht!", rief er. Bürgermeister Werner warf dem Mann im Lauf des Gesprächs vor, Rathaus-Mitarbeiter direkt und in Schreiben an Behörden schwer beleidigt zu haben. Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderat seien in sozialen Medien denunziert worden. Der Einwender müsse die Umleitungssituation akzeptieren, wurde Werner deutlich.

Ein anderer Anwohner erklärte, dass der untere Straßenbereich der Heimbachstraße vor Jahrzehnten lediglich als Stichstraße geplant gewesen war und nur über einen einseitigen Gehweg verfüge. "Jetzt ist es eine Hauptverkehrsstraße", monierte er und verwies auf die enge Einfahrt in die Bruchsaler Straße. Sorgen äußerten die Anwohner auch, dass sich der Verkehr auch nach Fertigstellung der Hauptstraße seinen Weg durch die Wohngebiete suche, etwa als "schnelle Blitzer-Umgehung", sobald in der Hauptstraße eine festinstallierte Geschwindigkeits-Messsäule installiert ist. Verschiedene Anwohner boten ihre Einfahrten nun fürs Aufstellen mobiler "Blitzer" an.

"Es ist anstrengend, ohne Zweifel" sagte eine Anwohnerin, jedoch könne man die Situation "nur gemeinsam überstehen". Sie blickte auf die große Investition in der Hauptstraße. Die Arbeiten dort sind im Verzug. Die ausführende Firma habe zugesagt, die Baustelle bis Jahresende abzuschließen, erklärte Oestrich. Ursprünglich war eine Fertigstellung im Oktober geplant. Auch Werner machte deutlich, er würde gerne "mehr Personal auf der Baustelle sehen".

Dass sich inzwischen sechs der rund zehn bis zwölf direkten Kindergartenanlieger gemeldet hätten, gab Werner im Gemeinderat bekannt. Nur einer davon habe keine Einwände gegen einen Pflanzkübel vorm Haus, einer wolle zunächst dessen Position wissen, vier lehnten die Kübel ab. Gemeinderat Roland Lang bezeichnete die E-Mails der Interessengemeinschaft als "daneben". Lukas Del Monego berichtete von Gesprächen mit Bürgern, die Unterschriftenlisten vorschnell unterschrieben hätten. Werner Müller regte ein Parkverbot in der Heimbachstraße an. Kontrollen empfand Karl Kern als einzige sinnvolle Möglichkeit. Lediglich Christoph Haag appellierte an die Anwohner der Heinrich-Fürstenberger-Straße, diese sollten sich solidarisch zeigen – des Kindergartens wegen.