Angelbachtal. (jubu/mare) Auf der Bundesstraße B292 zwischen Angelbachtal und Östringen hat sich am Freitagvormittag ein Lkw am Straßenrand festgefahren. Deswegen muss die Bundesstraße B292 im Tagesverlauf voll gesperrt werden. Das teilte ein Sprecher der Polizei Mannheim auf Nachfrage der RNZ mit.

Demzufolge fuhr der Fahrer eines 40-Tonners gegen 10 Uhr auf der B292 von Östringen in Richtung Angelbachtal. Hier überholte ein weißer BMW, mutmaßlich der 4er oder 5er Serie, einen anderes Auto.

Um einen Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden BMW zu vermeiden, wich der Lkw-Fahrer auf den Grünstreifen am Straßenrand aus. Er riss eine Furche mehrerer Zentimeter Tiefe und blieb schließlich in Schräglage stehen.

Der Kipper drohte in der Folge Richtung Feld umzukippen. Die Polizei sperrte die Unfallstelle halbseitig, Kräfte des Technischen Hilfswerks rückten an. Die Tonnenschwere Ladung des Lkw - Erde - stellt die Einsatzkräfte jedoch vor eine große Aufgabe. "Eine Bergung ist nicht ohne weiteres möglich", so Polizei-Pressesprecher Dennis Häfner. Der Ortsverband des Technischen Hilfswerks Sinsheim ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wegen des waghalsigen Überholmanövers sucht die Polizei Zeugen. Sie können sich melden unter Telefon 07261/6900.

Update: Freitag, 14. Februar 2020, 13.27 Uhr