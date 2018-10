In der Michelfelder Friedrichstraße wurde das Tempolimit ausgedehnt auf den Bereich vor dem Seniorenheim und der katholischen Kirche bis zum Kindergarten. Foto: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. Nicht nur um Gemeinderatsquerelen ging es bei der jüngsten Bürgerfragestunde im Gemeinderat. Auch die weiterhin hohe Lärmbelastung kam zur Sprache und somit die Frage eines Bürgers nach "Blitzern".

Hierzu nahm Bürgermeister Frank Werner ausführlich Stellung und blickte auf die Lärmaktionsplanung mit Einrichtung von Tempo-30-Zonen zurück. Zwar habe man sich diese für alle Ortsdurchfahrten gewünscht, doch genehmigt wurde die Temporeduzierung nur auf viel befahrenen Straßen mit enger Bebauung, so das Ortsoberhaupt.

Die inzwischen durchgeführten Messungen zeigten einen Rückgang der Durchschnittsgeschwindigkeit. Fest installierte Geschwindigkeitsmessgeräte seien ebenfalls in der Diskussion, diese ergäben jedoch erst nach der Sanierung der Eichtersheimer Hauptstraße Sinn, die im Jahr 2019 geplant sei. Dabei wird der Verkehr für Monate umgeleitet, um neben Kanal- und Wasserleitungen eine komplett neue Fahrbahndecke aufbringen zu können.

Erweitert werden konnte dieser Tage die Tempo-30-Zone in der Michelfelder Friedrichstraße. Möglich wurde diese durch eine Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung: Für den Bereich vor dem Seniorenheim "Sonnenhof" und der katholischen Kirche bis hin zur Einfahrt zum Kindergarten "Dorfmitte" gilt künftig reduzierte Geschwindigkeit.

Auch der Verkehr in der Michelfelder Karlstraße Richtung Dühren kam in der Ratssitzung zur Sprache. Die Straße dient derzeit als Umleitung für die baustellenbedingt gesperrte Wilhelmstraße. Hier seien Veränderungen am umleitungsbedingten Park- und Halteverbot notwendig gewesen, teilweise sei die Beschilderung fehlerhaft durchgeführt worden, hieß es im Gemeinderat.