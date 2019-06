Angelbachtal. (pol/mün) In Angelbachtal scheint es immer weniger Raucher zu geben. Oder Raucher kaufen ihre Kippen woanders. Anders ist es nicht zu erklären, dass erst am Mittwoch entdeckt wurde, dass ein Zigarettenautomat in der Wusseldornstraße abgeflext wurde.

Die Polizei glaubt, dass die Tat im Zeitraum zwischen Ende April und Anfang Juni begangen worden sein muss. Offenbar musste der Zigarettenautomat seither nicht wieder befüllt werden.

Denn am Mittwoch wollte ein Mitarbeiter der Firma, der das Gerät gehört, den Automaten inspizieren. Er war aber nicht mehr da. Laut Polizeibericht könnten sich Zigaretten im Wert von 1000 Euro darin befunden haben, der Automat selbst habe einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Die unbekannten Täter flexten den Automaten samt Metallgestell im unteren Bereich ab und transportierten diesen offenbar mit einem Fahrzeug ab.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Sinsheim (Rufnummer 07261/6900) oder dem Polizeiposten Angelbachtal (Rufnummer 07265/911200) melden.