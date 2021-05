Angelbachtal. (ram) Der weithin bekannte Pfingstmarkt kann, wie die meisten Veranstaltungen, auch in diesem Jahr nicht stattfinden (wir haben berichtet). Und am Wochenende ist es bekanntlich auch noch nicht möglich, groß zu feiern. Daher hatte die "Junge Liste" eine besondere Idee für den beschaulichen Pfingstmarkt in der Familie: "Pfingstmarkt to go" lautet das Motto.

Dahinter verbirgt sich eine Stofftasche, gepackt mit allerhand Dingen für den Pfingstmarkt zu Hause. Enthalten sind acht bunte Kerzenbecher samt Teelichter, die ein Stück Schlossparkbeleuchtung ins Wohnzimmer oder auf die Terrasse bringen sollen. Dazu gibt es eine Flasche Angelbachtaler Weißwein, zwei Fläschchen Kirschlikör, um mit dem Weißweinschorle das beliebte "Laterndl" zu machen, eine Tüte Magenbrot, eine Tüte gebrannte Mandeln und vier Lose mit Gutscheinen von Angelbachtaler Unternehmen. Die gepackte Tasche kostet 19,50 Euro, von denen mindestens fünf Euro an die örtlichen Vereine gehen sollen.

"Die Idee kam mir, als wir den Pfingstmarkt im Gemeinderat schweren Herzens erneut absagen mussten", erinnert sich Lukas Del Monego. Er habe sich damals an die Aktion "Build your own Weihnachtsmarkt" aus Heidelberg erinnert. Vor rund sechs Wochen starteten dann die konkreten Überlegungen mit der Frage, was typisch für den Angelbachtaler Pfingstmarkt sei. Schnell sei klar gewesen, dass es wohl die Schlossparkbeleuchtung und das Markttreiben sein werden. "Außerdem wollten wir die Angelbachtaler Vereine, aber auch die Unternehmen unterstützen, die seit Monaten unter der Pandemie leiden," erklärt Del Monego. Daher gehe der gesamte Gewinn an die Angelbachtaler Vereine, denen ihre wichtigste Einnahmequelle im Jahr leider erneut fehle. Mit den Losen beteiligen sich zwölf örtliche Unternehmen an der Aktion. Sie wollen auch dazu beitragen, wieder mehr Menschen in die Läden zu locken, jetzt wo diese wieder geöffnet werden dürfen.

Die Resonanz sei bisher überwältigend, sagen die Helfer der "Jungen Liste". Schon am Wochenende waren 120 gepackte Taschen an die Läden "Blumen am Schloss" in Michelfeld und "Vintage" in Eichtersheim ausgeliefert worden. Weitere 110 Taschen wurden bereits vorbestellt. Und diese Bestellungen kamen nicht ausschließlich aus Angelbachtal: Auch Östringen, Mühlhausen, Eschelbach, Waldangelloch, Sinsheim und Wiesloch zählt das jüngste Mitglied des Gemeinderates auf.

Bestellungen sind noch bis Donnerstag, 20. Mai, möglich. Dann werden die Taschen am Pfingstsamstag kontaktlos an die Haustüren geliefert. Alternativ kann der "Pfingstmarkt to go" in den genannten Blumengeschäften auch ohne Vorbestellung gekauft werden.

Wer sich für eine solche Tasche interessiert, der kann eine E-Mail an kontakt@jungeliste-angelbachtal.de schicken und seine Bestellung aufgeben.