Von Ralf März

Angelbachtal. Das Wetter passte zu den bunten Regenschirmen, unter denen Bürgermeister Frank Werner und seine Mitarbeiter das Programm des diesjährigen Pfingstmarkts vorstellten. Zwar hofft man, wenn Fanfaren erklingen und der Herold den Pfingstmarkt in rund vier Wochen eröffnet, auf trockeneres Wetter und auch deutlich höhere Temperaturen, doch die Regenschirme gehören auch dann dazu.

"Mystisch und geheimnisvoll", fasst Frank Werner zusammen, soll der Schlosspark am Sonntagabend werden. Hauptamtsleiter Diethelm Brecht wird konkreter, wenn er auch nicht alles verraten will: Bäume und Figuren im Schlossparkwäldchen sollen diesmal leuchten, Nebel vom Bach aufsteigen, der sich durch den Park schlängelt.

Auch die Brücke zum Wasserschloss hin soll erstrahlen. Zu einem besonderen Höhepunkt soll die "Regenbogenallee" aus unzähligen bunten Regenschirmen werden, die dicht an dicht zwischen den Kastanienbäumen des Parks hängen sollen. "Bei Einbruch der Dunkelheit werden die farbigen Schirme dann von oben erleuchtet", erklärt Diethelm Brecht.

Natürlich werden auch wieder die etwa 40.000 bunten Teelichter im Rasen leuchten, und die Dudelsackbläser und weitere Bands werden für Musik sorgen - zahlreiche leuchtende, kleine Heißluftballons, die beliebte Feuertanz- und die große Musik-Lasershow dürfen nicht fehlen. "Gepaart mit den verschiedenen Weinständen und dem großen Straßenfest entlang des Parks genau die richtige gemütliche Mischung, die die Gäste beim Pfingstmarkt schätzen", sagte Werner.

Schon am Pfingstsamstag sorgen verschiedene Bands für reichlich Musik bei den Vereinen, die ein großes Speise- und Getränkeangebot bereithalten werden. Wegen der Fusion der beiden Sportvereine aus Eichtersheim und Michelfeld werden diese ihr Speiseangebot auf ein Zelt konzentrieren. Darin soll es allerdings mehr Platz und eine "verlängerte Speisekarte" geben, erklärt Frank Werner. Die beliebte TSV-Bar und den Bierstand am Festplatz wird es aber weiterhin geben.

Auch wird sich an der großen Anzahl der Zelte nichts ändern: Die Guggenmusikgruppe "Feuerschnegge", die schon in den letzten Jahren zu Besuch war, wird das Zelt übernehmen. Am Pfingstmarkt beteiligen wird sich dieses Jahr auch der Judoclub, er wird den Fischerverein unterstützen.

Beim Rahmenprogramm ist wieder allerlei Bekanntes und Beliebtes dabei, versprechen die Organisatoren aus dem Rathaus: Ein buntes Feuerwerk wird traditionell am Samstagabend den Nachthimmel erhellen, für einen großen Rummelplatz soll auf dem Festplatz gesorgt sein und mit unterschiedlichsten Ständen gibt es auch ein breites Warenangebot zum Stöbern. Zudem stellen sich die örtlichen Betriebe vor.

Nach der Schlossparkbeleuchtung am Pfingstsonntag wird auch am Montag weiter gefeiert. Hier wird der traditionelle Ruderbootwettbewerb auf dem Schlossteich ausgetragen, später gibt es zum Ausklang Musik mit der Band "Addicted".

Im Wasserschloss ist von Samstag bis Montag eine kombinierte Malerei- und Fotoausstellung der Eppinger Künstlerfamilie Blaser zu sehen.