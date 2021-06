Angelbachtal. (fro) Da staunten Brigitte und Norbert Seckinger nicht schlecht, als sie plötzlich den Stängel entdeckten, der aus Norbert Seckingers Agave hervorlugte. Und der Stängel wurde immer länger – "losgegangen wie eine Rakete", sagt seine Ehefrau. Momentan wächst der Blütenstängel rund 20 Zentimeter in 24 Stunden. Da haben die Seckingers angefangen zu recherchieren. Bei dem Agaven-Exemplar handelt es sich um eine seltene Königs-Agave (Agave victoriae-reginae), die eigentlich in Mexiko heimisch ist. Und ihre Blüte kann zwischen zweieinhalb und ganzen fünfeinhalb Metern lang werden.

Als Norbert Seckinger die Agave vor rund 40 Jahren im Kakteenland Steinfeld in Rheinland-Pfalz für 30 Mark gekauft hat, wusste er gar nicht so genau, was für eine Rarität er da erstanden hat. Denn Königs-Agaven blühen in ihrem Leben nur ein einziges Mal, danach sterben sie, weil sie ihre gesamte Kraft in die riesige Blüte stecken. Norbert Seckinger hat sich schon immer für Kakteen interessiert und fand die Agave schön, weshalb er sie mitnahm – die 30 Mark seien damals aber "schon eine Überwindung gewesen", gibt er jetzt zu, denn die Seckingers hatten gerade ihr Haus gebaut. Und seine Frau ergänzt: "Ich habe gedacht, lieber Gott, was ist das für ein stacheliges Ding." Damals war die Pflanze zwischen zehn und 15 Jahren alt, weshalb sie heute "mindestens 50 Jahre alt sein muss", schätzt Norbert Seckinger. Seine Schätzung stimmt auch, denn Königs-Agaven blühen nach rund 50 Jahren. "Es ist das einzige Gewächs, das aus dieser Zeit übrig geblieben ist", sagt er.

All die Jahre hat er den Topf mit der langsam wachsenden Agave jedes Spät- und Frühjahr in den beziehungsweise aus dem Keller getragen. "Sie hat mir den ein oder anderen Stich versetzt", sagt Norbert Seckinger und grinst. Besonders pflegen musste er die Pflanze aber nicht. Sie ist mit Regenwasser zufrieden, manchmal hat sie auch etwas Flüssigdünger abbekommen, wenn Seckinger die restlichen Pflanzen gegossen hat.

Agaven gehören übrigens zur Familie der Spargelgewächse, was die Form des Stängels, genauer Blütenstands, erklärt, der jetzt so schnell in den Angelbachtaler Himmel wächst. Der Name Agave leitet sich vom griechischen Wort "agavos" für edel, prachtvoll oder erhaben ab – das Exemplar der Seckingers ehrt mit seinem Namen die Englische Königin Victoria.

Norbert Seckinger misst die Pflanze jetzt jeden Tag, innerhalb von fünf Tagen war sie schon 1,60 hoch, weshalb er vom Metermaß zu einem Zollstock wechseln musste. Auf dem Tablet dokumentieren die Seckingers das Wachstum und schießen jeden Tag ein Foto. "Die jahrzehntelange Pflege muss sich auszahlen", findet Norbert Seckinger, und Brigitte Seckinger scherzt: "Hätte ich gewusst, wie besonders sie ist, hätte ich mal mit ihr geredet."

Wenn die Königs-Agave in rund einer Woche vollständig blüht und danach stirbt, wollen die Seckingers noch eine zweite kaufen. "Wir werden ihre Blüte zwar nicht mehr erleben, aber dann haben vielleicht die Enkel was davon", sagt Norbert Seckinger.