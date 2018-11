Bürgermeister Frank Werner mit dem Umbauplan: Der derzeitige Hartplatz in Michelfeld kann nicht mehr bespielt werden. Deshalb gibt es einen Kunstrasenplatz. Foto: Ralf März

Angelbachtal. (ram) Im kommenden Frühjahr wird der derzeit unbespielbare Hartplatz in Michelfeld zum Kunstrasensportplatz umgebaut: Bei einer Gegenstimme vergab der Gemeinderat die Arbeiten für 700.000 Euro an die Firma Becker aus Zuzenhausen.

Der Ratssaal war am Montag bis auf den letzten Platz gefüllt, darunter auch die Vorsitzenden der beiden Sportvereine TSV Eichtersheim und Michelfeld, die aktuell an einem Fusionsvertrag arbeiten. Bürgermeister Frank Werner rief die Beratungen vom Juli in Erinnerung, bei der die Ausführungsplanung und die Ausschreibung beschlossen worden waren. Ausgeschrieben wurden zwei unterschiedliche Kunststoffrasenbeläge - einer, der mit Granulat verfüllt und bei Hitze bewässert werden muss, und einer der mit 15 Millimeter Florlänge ohne Verfüllung und Bewässerung bespielbar ist.

Bei einer Informationsfahrt im Oktober hatten sich die Bürgervertreter einige Sportplätze angeschaut und sich über Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Belagsarten informiert. Somit brauchte es jetzt offensichtlich keine Diskussion mehr, um für den von Landschaftsplaner Volker Boden als hochwertiger bezeichneten unverfüllten Kunstrasentyp zu entscheiden. Zwar sei dieser beim reinen Angebotsvergleich des Belags rund 170.000 Euro teurer, doch dafür müsse keine Bewässerung eingebaut werden, sagte Bürgermeister Werner. Die Abrechnung des Wasserverbrauchs hätte die Einsparung beinahe wieder aufgefressen, zumal auch beim jährlichen Austausch der Verfüllung mit deutlich höheren Folgekosten zu rechnen gewesen sei, wurde erläutert.

Die Idee von Gemeinderat Werner Müller, dennoch Bewässerungsrohre im Untergrund vorzusehen, sei in der Ausführungsplanung und den Angeboten bereits berücksichtigt, sagte der Planer. Heimo Linse wollte wissen, mit welchen Entsorgungskosten zu rechnen sei, wenn der Belag nach zwölf oder 15 Jahren erneuert werden müsse. Jegliche Antwort auf die Kosten in 15 Jahren sei "unseriös", entgegnete Volker Boden. "Am besten noch heute beauftragen", empfahl Gemeinderätin Ursula Balheim angesichts des vergleichsweise günstigen Angebots der Firma Becker.

Geschätzt worden waren vom Planer deutlich höhere Kosten für die Entfernung des alten Belags, umfangreiche Untergrund- und Drainagearbeiten, Pflasterarbeiten rund um das Spielfeld sowie den neuen Kunstrasenbelag. Von 922.800 Euro war er im Sommer ausgegangen. Heimo Linse, der sich in den vorangegangenen Beratungen gegen einen Kunstrasen ausgesprochen hatte, hofft jetzt, wie er vor der Abstimmung erklärte, "dass die Spieler den Platz angesichts der hohen Kosten zu schätzen wissen".

Die Umbauarbeiten des alten Hartplatzes oberhalb des Rasenplatzes in Michelfeld sollen im März beginnen, so dass voraussichtlich ab Herbst für den Trainingsbetrieb ein ganzjährig bespielbarer Fußballplatz zur Verfügung steht. Die Maßnahme ist Teil des langfristig angelegten Sportflächenkonzepts, das in den kommenden Jahren weitere Millioneninvestitionen vorsieht.