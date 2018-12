A6 bei Sinsheim. (rnz/mare) Es geht weiter voran bei der Sanierung der Autobahn A6. Erst Mitte Oktober war die Fahrbahn zwischen Sinsheim und Wiesloch gesperrt, die dreispurige Strecke wurde dann freigegeben. Und am letzten Wochenende wurde eine Brücke bei Heilbronn abgerissen. Wie der Autobahnbetreiber Via6West mitteilt, wird der nächste Kraftakt samt Vollsperrung am letzten Januarwochenende gestemmt.

Dann wird zwischen Samstag und Montag, 26. bis 28. Januar, die A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim voll gesperrt. Die Sperrung beginnt samstags um 5 Uhr und endet montags zur selben Zeit.

Was wird diesmal gemacht: Ein Brückentraggerüst wird bei der Brücke der Kreisstraße K4271 zwischen Horrenberg-Balzfeld und Mühlhausen-Tairnbach, die über die A6 führt, aufgebaut.

Die Umleitung wird wie folgt verlaufen: Auf der A6 vom Walldorfer Kreuz kommend an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausfahren und der Umleitungsstrecke U68 folgen. An der Anschlussstelle Sinsheim wird der Verkehr in Richtung Mannheim ausgeleitet und über die U59 zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wieder auf die Autobahn geführt.

Via6West empfiehlt, die Autobahn in dieser Zeit weiträumig zu umfahren. Die Umleitungsstrecken führen über die Bundesstraße B39 und B292 zur Anschlussstelle Sinsheim respektive zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg.