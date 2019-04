A6 bei Bad Rappenau. (jubu) Erneut hat die Autobahn hohen Blutzoll gefordert: Ein Pole war am Freitagabend gegen 17 Uhr auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen. Wenige Meter vor der Ausfahrt prallte er mit seinem Gefährt gegen einen Sattelzug. Der Mann hatte ein Stauende offenbar übersehen.

Der im Beinbereich eingeklemmte Fahrer konnte durch die Feuerwehr Sinsheim rasch aus seinem völlig demolierten Fahrerhaus gerettet werden. Nach Auskunft des Notarztes zog er sich schwere, wenn nicht sogar lebensgefährliche Verletzungen zu und musste nach Stabilisierung mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 5" aus Ludwigshafen in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Fahrer des türkischen Sattelzuges blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die Autobahn für rund 30 Minuten voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Der Rückstau betrug an der Spitze rund 5 Kilometer. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 30.000 Euro an.

Update: 19 Uhr, Freitag, 12. April 2019