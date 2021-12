A6 bei Sinsheim. (pol/mare/jubu) Auf der Autobahn A6 hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Eine Person wurde dabei eingeklemmt, wie die Polizei mitteilt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Kleintrnasporter-Fahrer gegen 13.20 Uhr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn. An einem Stau-Ende auf Höhe Fürfeld prallte er nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vor ihm stehenden Silozuges mit Lebensmitteln. "Ersthelfer befreiten den eingeklemmten Unfallfahrer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte über den Laderaum", erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Hess vor Ort.

Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr löschte den zunächst rauchenden Kleintransporter ab und sicherte die Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn mussten zeitweise mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. Die Arbeiten dauerten bis zum Nachmittag an.