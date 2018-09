Sinsheim. (tk) Verkehrsbehinderungen in Sinsheim und den Dörfern entlang der Bundesstraßen bis Rauenberg sowie Rückstaus auf der Autobahn A6 in beiden Fahrtrichtungen - damit müssen Verkehrsteilnehmer ab dem morgigen Samstagabend, 20 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 20 Uhr, rechnen. In diesem Zeitraum erfolgt der Abriss einer Autobahnbrücke zwischen Balzfeld und Tairnbach, über die auch die Kreisstraße 4271 verläuft. Dieses Bauwerk ist schon ab dem heutigen Freitag, 14 Uhr, gesperrt und bis voraussichtlich 14. Oktober nicht befahrbar. Die Ersatzbrücke wird am Sonntag, 23. September, zwischen 2 und 7 Uhr eingehängt. Dafür muss die Autobahn erneut dichtgemacht werden.

> Abgeleitet wird der Verkehr ab morgen an den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg und folgt dann der B 292 und B 39 als Umleitungsstrecken. Die Maßnahme wirkt sich im Raum Sinsheim daher vor allem auf Dühren, Eschelbach und Angelbachtal aus.

> Erfahrungen bei den vorangegangenen Brückenabrissen in Sinsheim-Süd und Steinsfurt im Juli zeigten, dass auch Orte im Einzugsbereich der Autobahnabfahrten, welche der eigentlichen Ableitung vorgelagert sind, den Ausweichverkehr möglicherweise zu spüren bekommen. Auch im Bereich Fürfeld und Wiesloch/Walldorf hatten sich bei den Maßnahmen im Juli lange Rückstaus mit teilweise extremen Wartezeiten von mehreren Stunden gebildet.

> Ob es ähnlich kommt am Wochenende, kann niemand genau vorhersagen. Dieses Mal rückt die Sperrung zeitlich in den Abend, Haupttag der Maßnahme ist dadurch der eher verkehrsschwache und weitgehend Lkw-freie Sonntag. Zudem kann die Bundesstraße in kürzerer Zeit mehr Verkehr aufnehmen als das bei den ersten Sperrungen genutzte Teilstück in der Sinsheimer Innenstadt. Allerdings fließt auch an Samstagabenden bisweilen reichlich Verkehr auf der A 6 in Richtung der Großstädte zwischen Frankfurt und Stuttgart. Gestern Nachmittag traf sich der Planungsstab aus Verkehrs- und Polizeibehörden, Polizei und Vertretern des Autobahnbetreibers "ViA6West" zu einem Abstimmungstreffen in Walldorf. Das Vorhaben sei bereits seit Wochen geplant und ist mit den Fachbehörden eng abgestimmt, heißt es von dort.

> Dauern soll die Maßnahme rund 24 Stunden mit einem Puffer von zwei Stunden. Bei den Sperrungen im Juli waren die Arbeiten deutlich früher fertig als geplant. Dieses Mal allerdings sollen neben dem Abbruch der 62,70 Meter langen und 10,50 Meter breiten Brücke aus dem Jahr 1966 noch einige andere Arbeiten gleich mit erledigt werden, weshalb man bei der"ViA6West" von einem "engen Zeitfenster" spricht: So sollen während der Vollsperrung Wartungs- und Asphaltarbeiten sowie Rodungen und Baumfällungen erledigt werden. Auf rund vier Kilometern Strecke zwischen Sinsheim und Rauenberg wird außerdem ein neuer Asphaltbelag aufgebracht. Hitzeschäden im "Rekordsommer" machten das Aufbringen von rund 1500 Tonnen Material in dieser einen Nacht erforderlich. Instandgesetzt wird auch eine Schilderbrücke kurz vor Wiesloch/Rauenberg.

> Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert und zu erkennen unter den Kürzeln U 68 und U 59.