Sinsheim. (pol/rl) Zu einem Autobrand kam es auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim am Samstagnachmittag.

Gegen 16.30 Uhr waren ein 31- und 62-Jähriger in einem Renault auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs. Als sie durch einen verengten Baustellenbereich fuhren, brach plötzlich ein Feuer im Motorraum aus. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig anhalten und beide Insassen aussteigen. Dann ging das komplette Auto in Flammen auf. Die Autobahn Richtung Heilbronn war nun dicht.

Zunächst versuchten noch mehrere Verkehrsteilnehmer erfolglos mit Feuerlöschern den Brand in den Griff zu bekommen. Erst als die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim mit 4 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften eintraf, konnte der brennende Wagen zügig gelöscht werden. Der Renault musste danach abgeschleppt werden.

Während der Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Autobahn gesperrt. Es bildete sich ein zehn Kilometer langer Stau. Erst gegen 18.05 Uhr war die Autobahn wieder frei.