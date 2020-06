A6 bi Kirchardt. (jubu/mare) Auf der Autobahn A6 bei Kirchardt hat sich am Freitagvormittag ein Auffahrunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist dabei ein Lkw-Fahrer verletzt worden.

Wie ein Polizeibeamter an der Unfallstelle mitteilte, fuhr der Mann gegen 10.45 Uhr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sinshem-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn. Aufgrund eines Unfalls bei Neckarsulm staute sich der Verkehr streckenweise bis nach Bad Rappenau zurück. Am Ende des Staus prallte der Mann mit seinem Klein-Lkw auf einen Container-Lkw.

Die Besatzung eines Intensiv-Transport-Wagens, der wegen einer Verlegungsfahrt auf der Autobahn unterwegs war, hielt an der Unfallstelle und leistete die Erstversorgung. Der Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu, die nach notärztlicher Versorgung in einem Krankenhaus ambulant weiterbehandelt werden.

Die rechte Spur war bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten gesperrt. Es bildete sich ein sechs Kilometer langer Rückstau. Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz und band auslaufende Betriebsmittel der verunfallten Fahrzeuge.