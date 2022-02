A6 am Weinsberger Kreuz. (pol/mare) Mehrere Stunden voll gesperrt war die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim am Dienstagmorgen. Zwischen der Anschlussstelle Bretzfeld und dem Weinsberger Kreuz waren drei Sattelzüge aufeinander aufgefahren. Danach musste die Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Zwei Fahrer sollen bei dem Unfall verletzt worden sein. Da die Autobahn aufwändig geräumt werden musste, wurde der Verkehr ausgeleitet. Das sorgte für einen Stau, der in der Spitze 14 Kilometer lang war. Erst am Nachmittag wurde die Autobahn wieder freigegeben.

Update: Dienstag, 22. Februar 2022, 16.34 Uhr