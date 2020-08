A6 bei Kirchardt. (jubu) Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste der Fahrer eines Kleintransporters am Montagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Sein Fahrzeug wurde bei einer Kollision am Stauende regelrecht zerfetzt - Rettungskräfte schafften es nur mit großer Mühe, den schwer eingeklemmten Fahrer zu retten.

Bereits am Vormittag war es auf der Autobahn zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg, in Richtung Mannheim, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dort waren vier Fahrzeuge im Baustellenbereich zusammengestoßen. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Durch die Sperrung der linken Fahrspur entstand jedoch ein kilometerlanger Rückstau, der gegen 12.30 Uhr schließlich bis zum Rastplatz Bauernwald reichte. An dessen Ende hatte ein Fernfahrer aus Eilenburg seinen Sattelschlepper zum Stehen gebracht. "Es tat auf einmal einen Schlag", erzählte er. Ein portugiesischer Lastwagenfahrer war - so die Einschätzung der Verkehrspolizei - mit hoher Wucht und nahezu ungebremst auf den Kleintransporter geprallt und schob ihn unter das Heck des vorderen Lkw.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Rappenau war mit einem starken Personalaufgebot vor Ort. Auch die Berufsfeuerwehr Heilbronn kam mit drei Fahrzeugen an die Einsatzstelle - unter anderem ein Kranwagen. "Mittels Windenzugeinsatz sowie mehreren hydraulischen Rettungsgeräten konnte die Person schließlich aus dem Unfallwrack befreit werden", so der Bad Rappenauer Feuerwehr-Kommandant Felix Mann vor Ort gegenüber der RNZ. Nach notärztlicher Versorgung und Stabilisierung wurde der lebensgefährlich verletzte Mann in eine Unfallklinik geflogen. "Der Transporter wurde zerfetzt und ist fast nicht mehr als solcher erkennbar", betont Tobias Herrmann vom beauftragten Bergedienst Auto Seyboth.

Während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergungsarbeiten war die Autobahn voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Rappenau aus- und über die U 64 nach Sinsheim umgeleitet. Aufgrund des Rückstaus im weiteren Verlauf kam der Verkehr auf den Umleitungsstrecken zum Erliegen. Autofahrer berichteten von kilometerlangen Autoschlangen auf den Bundes- und Landstraßen. Die Beamten der Autobahnpolizei Weinsberg geben den entstandenen Sachschaden mit 100.000 Euro an.

Update: Montag, 31. August 2020, 15.28 Uhr

A6 bei Bad Rappenau. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es auf der Autobahn A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt. Wie die Polizei mitteilt, bildete sich gegen 12.30 Uhr ein Stau in Richtung Mannheim. Der Fahrer eines Sattelzugs und ein dahinter fahrender Sprinterfahrer konnten noch rechtzeitig vor dem Stauende bremsen, dem Fahrer eines nachfolgenden portugiesischen Sattelzugs gelang dies nicht. Er fuhr mit seinem Gespann nahezu ungebremst auf den Sprinter auf und schob diesen auf den Sattelzug.

Der Sprinterfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr musste ihn befreien. Ein Rettungshubschrauber flog den Sprinterfahrer mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen noch. Die A6 ist nach wie vor voll gesperrt.

Der Verkehr wird nach der Sperrung an der Ausfahrt Bad Rappenau von der Autobahn geleitet. Es wird empfohlen, die U64 als Umleitung zu fahren.