A6 bei Bad Rappenau. (pol/mare) Wieder mal viel los auf der Autobahn A6 bei Bad Rappenau: Am Sonntag hatte die Polizei diese beiden Vorfälle zu bearbeiten, wie die Beamten mitteilen.

40.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls auf der A6 am Nachmittag. Ein Unbekannter fuhr zwischen den Anschlusstellen Untereisesheim und Bad Rappenau mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Mannheim. Als er plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, musste ein 44-Jähriger seinen Mercedes, der auf dieser Spur fuhr, stark abbremsen. Ein hinter ihm fahrender Mann konnte seinen Honda Civic nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr gegen das Heck des Daimlers.

Anschließend prallte noch der Skoda eines 40-Jährigen in die Unfallstelle.

Einen weiteren Unfallverursacher und Zeugen sucht die Polizei nach diesem Fall: Ein Unbekannter verursachte am Sonntagmittag in Karlsruhe einen Unfall und flüchtete dann offensichtlich in Richtung Heilbronn. Er stellte den roten Hyundai zwischen 12 und 14 Uhr an der Anschlussstelle Bad Rappenau ab - der Sprit war ihm ausgegangen - und flüchtete zu Fuß.

Die Polizei fand in dem beschädigten Auto Rauschgift und Alkohol. Bevor er das Auto abgestellt hatte, gefährdete der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Bad Rappenau mehrere andere Autofahrer durch riskante Manöver. Er fuhr dabei eine längere Zeit mit eingeschaltetem Warnblinklicht.

Diese und insbesondere ein Autofahrer, der mit einem blauen Smart unterwegs war, sucht die Polizei.

Zeugen in beiden Fällen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07134/5130, zu melden.