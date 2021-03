A6 bei Bad Rappenau. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn/Nürnberg am Mittwochnachmittag. Dabei starb der Fahrer eines Kleinlasters, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 17.40 Uhr kam es zu einem Rückstau auf der rechten von drei Fahrspuren. Ein 55-jähriger Sattelzugfahrer musste seinen Lkw auf Höhe eines Parkplatzes vermutlich bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende 39-jährige Fahrer eines polnischen Kleintransporters, der mit Kindersitzen beladen war, erkannte die Verkehrssituation offensichtlich zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Heck des unbeladenen Sattelaufliegers auf. Der Sattelzug wurde durch den Aufprall des Kleintransporters mehrere Meter nach vorne geschoben. Bei dem Unfall wurde der 39-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt.

Während sich der an dem Sattelzug entstandene Sachschaden auf rund 20 000 Euro beläuft, entstand an dem Kleintransporter ein Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Zu Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren neben mehreren Polizeistreifen fünf Rettungsfahrzeuge mit zwei Notärzten sowie acht Fahrzeuge der Feuerwehr mit 28 Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt. Die Autobahn musste wegen Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis gegen 21.20 Uhr voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Lkw-Rückstau von bis zu 6 Kilometern. Nach der Freigabe des mittleren und linken Fahrstreifens dauerten die Reinigungsarbeiten auf der rechten Spur noch bis 21.50 Uhr an.

Update: Donnerstag, 25. März 2021, 1 Uhr