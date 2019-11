Sinsheim. (cbe/jubu) Mehrere Bagger hatten im Juli 2018 die Brücke, die am Quellbergweg über die Autobahn führt, innerhalb von Stunden abgerissen. Der Neubau dauert natürlich etwas länger. Doch in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der einen großen Schritt vorangekommen: Sechs Spannbetonfertigteile wurden mit Hilfe von zwei Kranen eingehoben. Dafür war die Autobahn zwischen Sinsheim-Mitte und Sinsheim-Süd in beiden Richtungen gesperrt worden.

Laut Michael Endres, Pressesprecher des Autobahnbetreibers ViA6West, verlief alles wie geplant: Am Samstag um 23 Uhr wurde der erste der 30 Meter langen und 30 Tonnen schweren Träger an Ort und Stelle gehievt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit von der Autobahn abgeleitet. Offenbar kam es dabei zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Die Vollsperrung der Autobahn sei am Sonntag um 7.45 Uhr aufgehoben worden.

Brückenabriss A6 - die Fotogalerie













































































































Auch im Steinsfurter Burgweg musste eine Brücke, die über die A 6 führt, abgerissen werden und wird aktuell neu gebaut. Doch dort konnten die neuen Träger bereits im April eingebaut werden. Ursprünglich war dies auch am Quellbergweg geplant – beide Brücken sind nahezu baugleich. Doch eine unliebsame Überraschung war der ViA6West dazwischengekommen: Im Februar hatten Bauarbeiter entdeckt, dass die vor Jahren dort gebaute Lärmschutzwand fehlerhaft gegründet worden war und somit nicht standsicher war. Sie musste aus Sicherheitsgründen abgebaut werden, weitere Teile des Lärmschutzes wurden kontrolliert. Und dann hatte die Bundesgartenschau in Heilbronn bereits begonnen. Während dieser Zeit durften keine Arbeiten auf der A6 erfolgen.

Diese Verzögerung sorgte bei manchem für Unzufriedenheit: Ein Mann, der mit seinem Sohn eine nächtliche Radtour zur Baustelle unternommen hatte, berichtete, dass er dort häufig mit seinem Hund Gassi gehe. Die ganze Straße sei jedoch durch die Baustellenfahrzeuge matschig, und Privatfahrzeuge führen Abkürzungen auf den Feldwegen. Einige Anwohner standen an den Baustellenbaken, schauten den Bauarbeitern zu und fotografierten. Viele fragen sich: Wann ist die Brücke fertig?

Laut Endres bis zur Jahresmitte 2020. Die Arbeiten, die nun folgen, seien aber sehr wetterabhängig. Bei einem strengen Winter mit tagelangem Frost könne es länger dauern. In den nächsten Tagen und Wochen werde die Stahlbewehrung eingebaut, dann komme der Beton. Dieser kann nur bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt eingebaut werden. Nach dem Aushärten wird die Brücke vorgespannt, sie macht dann einen leichten Buckel.

Danach wird das Bauwerk abgedichtet, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Baukörper eindringt. In der Regel passiert dies mit Epoxidharz und Bitumenschweißbahnen. Parallel werden rechts und links die sogenannten Kappen hergestellt. Brückenkappen haben unterschiedlichste Funktionen zu erfüllen: Neben dem Schutz der tragenden Brückenkonstruktion dienen sie der Verankerung passiver Schutzeinrichtungen wie Leitplanken sowie als Fahrrad- oder Fußgängerweg. Ist dies alles geschafft, kommt zum Schluss der Asphalt drauf und die Fahrbahn wird angepasst; das Bauwerk wird hinterfüllt und die Erde verdichtet.

Bei der Brücke am Burgweg werden momentan die Kappen hergestellt. Zu diesem Zweck werden die roten Gerüste gebraucht, die von der Autobahn aus zu sehen sind. Aufgrund der Arbeiten dort gilt auch seit einigen Wochen die Beschränkung auf 80 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn. Bis zum Frühjahr soll die Brücke befahrbar sein.