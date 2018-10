Sinsheim. (pol/mare) An der Abfahrt zur Autobahn A6 bei Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim ist am Montag ein Kleintransporter ausgebrannt. Das bestätigt die Polizei auf RNZ-Nachfrage.

Demnach sei das Fahrzeug gegen 16.30 Uhr auf der Autobahn in Brand geraten. Die Ursache ist bislang noch nicht bekannt. Der Fahrer schaffte es noch, das Auto von der A6 auf die Abfahrt zu fahren. Er konnte sich sowie zwei Hunde unverletzt befreien. Allerdings seien laut Augenzeugenberichten zwei weitere Hunde im Fahrzeug verbrannt. Das konnte die Polizei am Abend jedoch noch nicht bestätigen.

Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an und löschte die Reste des Transporters. Die Abfahrt war während der Löscharbeiten komplett gesperrt.

Zu gravierenden Verkehrsbeeinträchtigungen kam es laut Polizeiangaben aber nicht. "Es gab keinen Rückstau", sagte eine Polizeisprecherin.