Die alte Synagoge sorgt in Dühren für Diskussionen - nach wie vor. Foto: Kegel



Sinsheim-Dühren. (at). Jahrzehntelang unbeachtet dem Verfall preisgegeben ist die ehemalige Synagoge angesichts ihres drohenden Abrisses jetzt auch im Ortschaftsrat wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Ortschaftsrat und interessierte Bürger diskutieren nun über den kultur- und religionsgeschichtlichen Wert dieses in seiner Bausubstanz maroden Gebäudes, das der jüdischen Gemeinde bis zu ihrer Auflösung 1877 knapp 50 Jahre als Versammlungsort gedient hatte. Seiner ursprünglichen Funktion als Gotteshaus entkleidet, hat es die Reichspogromnacht 1938 unbeschadet überstanden und wurde 1982 unter Denkmalschutz gestellt.

Ungenutzt; ohne Geldgeber, der für eine denkmalgerechte Sanierung hätte aufkommen können, hat es dann letztendlich dem Zahn der Zeit nicht standhalten können. Inzwischen ist es einsturzgefährdet, aber weder Stadt oder Land noch der aktuelle Eigentümer werden die im Raum stehenden 270.000 Euro für die Renovierung aufbringen können.

Die Sachlage hat sich nicht geändert: Der Abrissantrag ist bereits gestellt und es bleibt nicht viel Zeit, um Konzepte zu schmieden und Geld zu sammeln. Aufgeschreckt durch die seit dem 12. Juni in der RNZ erschienenen Artikel zum Thema, haben sich am Erhalt des Bauwerkes interessierte Bürger unter Federführung des evangelischen Pfarrers Dietmar Coors zu einer Interessengemeinschaft zusammengefunden.

Drei Vertreter dieser Gruppe haben nun Ortsvorsteher Alexander Speer bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung um Unterstützung gebeten. Man möchte sich zuallererst mit dem Eigentümer in Verbindung setzen, Pläne zur weiteren Nutzung des Gebäudes darlegen und sich über potentiell abrufbare Fördermittel informieren. Möglicherweise könnte man ja Teile des Bauwerkes in ein anderes integrieren, um es zumindest symbolisch am Leben zu erhalten.

Dass bei allen Optionen die Sicherheit der Anwohner im Vordergrund steht, sei klar, wie schmerzhaft aber auch das Ausradieren ortsprägender Elemente sein kann, wüssten vor allem die Katholiken im Ort, so Stimmen aus dem Ortschaftsrat. Der alten Kapelle in der Karl-Schumacher-Straße, die nach der Einweihung des größeren Neubaus "Im Steinbock" in den 70er Jahren abgerissen worden war, trauerten heute noch viele nach.

Der Ortschaftsrat hatte auch noch andere Themen: Die dem Parkplatz zugewandte Fassade der Mehrzweckhalle ist als Bildträger bei Graffitikünstlern offenbar äußerst beliebt, deshalb plant der Ortschaftsrat, die Wand nun auch ganz offiziell von Jugendlichen bemalen zu lassen, vielleicht im Rahmen eines Jugendhaus-Projektes. Der Zeitpunkt der Aktion ist abhängig vom Termin der nächsten Hallensanierung.

Wer zukünftig die Halle mieten will, muss die Kaution in Höhe von 270 Euro ab jetzt im Voraus entrichten. Sagt der Mieter bis vier Wochen vorher ab, bekommt er die Hälfte der Kaution zurück, bei Absagen innerhalb der letzten vier Wochen wird die gesamte Kaution einbehalten. Diese Neuregelung war nötig geworden, da erst kürzlich die Halle für eine private Feier vermietet worden war, weswegen ein Tischtennis-Relegationsspiel des TSV kostenpflichtig hatte verlegt werden müssen. Kurz vor der geplanten Veranstaltung sagte der Mieter ab und die Halle stand leer.