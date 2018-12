Sinsheim-Dühren. (abc) Gut ein Jahr ist es her, dass die Mitglieder der Interessengemeinschaft "Dührener Synagoge" den Abbruch des Gebäudes begleitet und dessen Giebelwand eingelagert haben. Jetzt traf man sich, um das weitere Vorgehen in Anwesenheit zusätzlicher Interessierter zu beraten.

Zunächst lieferte der Beauftragte für das christlich-jüdische Gespräch der evangelischen Landeskirche in Baden, Prof. Dr. Klaus Müller, einen Überblick zum Umgang mit Synagogen. "Ohne Judentum gäbe es kein Christentum", stellte er klar und betonte, dass es im Kraichgau vor der Pogromnacht 1938 zehn Synagogen um Sinsheim herum gegeben habe - heute verteile sich diese Menge auf ganz Baden. In Dühren gab es seit 1877 keine jüdische Gemeinde mehr, die ehemalige Synagoge wurde als Scheune genutzt und überlebte somit die "Reichskristallnacht". Gerade vor diesem Hintergrund sei das Dührener Synagogenfachwerk ein Zeugnis des gemeinsamen kulturellen Lebens in Dühren und daher auch absolut erhaltenswert.

"Judentum gehört nicht ins Museum, sondern in die Gegenwart", sagte Müller, was anschließend auch Ortsvorsteher Alexander Speer bekräftigte. Er stellte die Idee der "Kulturscheune alte Synagoge" im Detail vor, die unter Verwendung der Giebelwand auf dem Dorfplatz errichtet und für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden könnte. "Eigentlich", so das Dorfoberhaupt weiter, "hätte ich heute gerne eines der hierfür vorgesehenen Rundbogenfenster als neuen Baustein gezeigt, aber unser Schreiner ist nicht fertig geworden." Dr. Klaus Müller lobte die Idee der Kulturscheune und schlug vor, sich breitflächig um Zuschüsse zur Finanzierung des Projektes zu bemühen.

Nach musikalischer Überleitung durch Klezmer-Klänge - unter anderem intoniert durch den ehemaligen Pfarrer Dietmar Coors - wurde das Gehörte und Gesehene angeregt diskutiert.

"Liegt die Kulturscheune nicht zu nah am Kindergarten? Und wo soll der Gesangverein während des Maifests sein Essen frittieren?", fragte zunächst dessen Mitglied Gabriele Kegel. Der Ortsvorsteher entgegnete , dass durch die Giebelwand der abgebrochenen Synagoge Höhe und Breite, aber nicht Tiefe vorgegeben seien. Man sei also absolut flexibel. "Das Gebäude soll an die jüdische Gemeinde erinnern, dessen Nutzung aber an erster Stelle stehen", betonte Dietmar Coors nochmals den Mehrfachnutzen. Diakon Lothar Schindler merkte im Gegenzug an, dass vor Ort nun eine hervorragende Möglichkeit bestehe, die künftige Kulturscheune auch als Begegnungsstätte für Gläubige verschiedenster Religionen zu nutzen.

Zwar ging man letztendlich ohne die Verabschiedung eines klaren Konzeptes auseinander, doch betonte Klaus Müller abschließend, dass vor Ort glücklicherweise alles andere als Desinteresse an der potenziellen Kulturscheune herrsche.