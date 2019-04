Sinsheim. (tk) Gib mir ein "S", gib mir ein "I", gib mir ein "N" - und so weiter - und irgendwann stand da "Sinsheim" in bunten Graffiti-Lettern an der Wand des Busbahnhofs. Aufgebracht am Wochenende von Jugendlichen des Sinsheimer Jugendhauses in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit der Theodor-Heuss-Schule. Unterstützt wurde das Projekt von der Kriminalprävention Rhein-Neckar, sowie von einem Sinsheimer Hersteller und Vertrieb von Lackspraydosen. Und davon brauchte es reichlich: Kaum vorstellbare 60 volle Dosen wurden für das rund 20 Meter lange und drei Meter hohe Bild versprüht, wie Eric Fuchs vom Jugendhaus-Team berichtete. Die Entwürfe - unter anderem Motive einer Skyline mit Wolkenkratzern, einer Handy-Tastatur und den bunten Flaggen zahlreicher Nationen - wurden bei zwei Vorbereitungstreffen im Jugendhaus gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen erarbeitet und am Wochenende aufgesprüht.

Die Stadt verspricht sich vom legalen Graffiti auch, dass nun weniger illegal gesprüht wird. Professionelle Hilfe kam mit einem Karlsruher Graffiti-Künstler ins Boot.