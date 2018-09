Sinsheim. (tk) Thematisch zu den Exoten beim Jugendmeeting der Stadt gehörte eine Gruppe, die sich mit dem in der Neulandstraße geplanten Haifisch-Observatorium "Shark City" befasst hat. Und siehe da: Die vermeintlichen Konsumkids sehen die Sache eher kritisch.

Jugend in der City

Am Ende war die Mailingliste, anhand von deren Umfang die Stadt Rückschlüsse über die Relevanz der Themen bei den Jugendlichen gewinnen und Projektgruppen einrichten will, gut mit Unterschriften gefüllt. Auch Baudezernent Tobias Schutz hat sich eingetragen - Information ist heutzutage ja alles. "Ist ,Shark City‘ wirklich ein ,Hai-Light‘ für Sinsheim?" Das fragte die Gruppe und gab sich selbst die Antwort: Das Gruppenlogo auf der Pinnwand zeigt einen süßen Comic-Hai, dem ein Pfeil im Herz steckt, einmal sitzt das Tierchen sogar hinter Gittern.

Das Pro und Contra der Jugendlichen sieht folgendermaßen aus: "Mehr Tourismus" und wirtschaftlichem Aufschwung entgegen stünden Verkehrsprobleme, die "nicht artgerechte" Haltung bedrohter Tierarten, oder der "Wasserverbrauch". Geld solle "lieber in andere Projekte investiert werden" - schwierig bei einem Projekt privater Investoren. Eine Umfrage, so die Ansicht der Jugendlichen, könne Klarheit über das Meinungsbild der Bevölkerung bringen. Eine bekannte Onlinepetition gegen das Projekt wurde angeführt, mit 1400 Unterschriften - der allerdings weder Stadt, Projektbetreiber, noch Gemeinderat viel Bedeutung beimessen. Ein Großteil der Unterzeichner stammt nicht aus Sinsheim, andere unterzeichneten anonym.

In der Talkrunde mit Fraktionssprechern des Gemeinderats gingen sie alle nicht auf das Thema ein - doch die Haltung tendierte in der Vergangenheit relativ klar pro "Shark City". Tierschutzrechtlich bewerten müsse das Vorhaben sowieso das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises - dessen Vorgaben und die des Artenschutzes seien streng, hieß es.

Doch bis dorthin fließen sowieso noch ganze Haiaquarien an Elsenzwasser in den Neckar: Erst kürzlich stellte Oberbürgermeister Jörg Albrecht klar, dass - trotz der Erlebnis- und Tourismuspolitik, die die Stadt in ihren Gewerbegebieten fährt - fürs Großaquarium ein Sondergebiet ausgewiesen werden muss. Und Sondergebietsausweisungen - das muss ein Jugendmeeting nicht wissen - dauern sehr, sehr lange.