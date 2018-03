Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Zum wiederholten Male trafen sich Vertreter des Polizeipräsidiums Mannheim, des Straßenbauamts des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Sinsheim mit Ortsvorsteher Karlheinz Hess und einer Abordnung des Ortschaftsrates vor Ort, um über Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssituation am neuralgischen Knotenpunkt im Mittelpunkt der Ortschaft zu beraten.

Heinz Stegmaier von der Verkehrsabteilung beim Polizeipräsidium Mannheim stellte grundsätzlich fest, dass keine grundlegende Lösung für die Verkehrssituation gefunden werden kann, solange der schienengleiche Bahnübergang besteht. In den Hauptverkehrszeiten stauen sich die Fahrzeuge bei geschlossenen Schranken bis in die B 45 zurück. Da zudem die Einfahrt aus der Eschelbacher Straße in die B 45 für Linksabbieger in Richtung Zuzenhausen schwierig ist, werden Rechtsabbieger wegen der fehlenden Abbiegespur aufgehalten. Manche Fahrer fahren rechtswidrig über den Gehweg, um schneller in Richtung Sinsheim abbiegen zu können.

Der Vorschlag, die Fußgänger-Sicherungsinsel im Einmündungsbereich zu entfernen wurde von den Experten abgelehnt; auch eine Verlegung in westlicher Richtung fand keine Zustimmung, weil sie dann von den Fußgängern nicht angenommen würde. Werner Schleifer, Leiter des Ordnungsamts und der Verkehrsbehörde der Stadt bestätigte, dass in Absprache mit Gerald Teufel vom Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises und der Polizei die Ampelanlagen an den beiden Fußgängerüberwegen an der B 45 versuchsweise geändert werden sollen. In den Hauptverkehrszeiten von 6.30 bis 9 Uhr und von 16 bis 18 Uhr werden die Ampelphasen automatisch gesteuert; in dieser Zeit können die Fußgänger nicht per Knopfdruck für ihren Überweg Grün anfordern. Für die Festlegung der Zeiten wurden Beobachtungen von Anwohnern berücksichtigt. Dadurch soll ein längerer gleichmäßiger Verkehrsfluss auf der B 45 erreicht werden.

In bestimmten Takten schalten die Fußgängerampeln auf Grün, so dass die Passanten sicher die B 45 überqueren können. In den übrigen Zeiten kann wie bisher auf Knopfdruck Grün für den sicheren Übergang angefordert werden. Da die Abbiegespur auf der B 45 nicht die erforderliche Breite aufweist, wird der Durchgangsverkehr in Richtung Norden immer wieder behindert, was in Stoßzeiten zu langen Staus führt oder manche Autofahrer verleitet, über den Gehweg zu fahren.

Auf Vorschlag des Ortschaftsrates soll versucht werden, die B 45 so zu verbreitern, dass eine ausreichend breite Abbiegespur in Richtung Eschelbacher Straße möglich wird. Gleichzeitig sollte der Gehweg an die Gebäude verlegt werden, um die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen. Anstelle der rechtwinklig zur B 45 angelegten Parkplätze müssten parallel zur B 45 Parkbuchten entstehen, wodurch die Zahl der Parkmöglichkeiten verringert würde. Im gesamten Bereich bestehen jedoch ausreichend Parkflächen, so die vorherrschende Meinung.

Auf Vorschlag eines Ortschaftsrates soll vor der Einmündung der Waibstadter Straße auf der Fahrbahn eine Blocklinie aufgebracht werden, so dass bei Rotphase der Ampel die Fahrzeuge in Richtung Zuzenhausen nicht die Ausfahrt aus der Waibstadter Straße blockieren.