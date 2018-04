Dunkle Wolken, strahlend blaues Becken: Das Wasser ist wärmer als die Außentemperatur, die hartgesottenen Schwimmer ziehen vorwiegend am frühen Vormittag ihre Bahnen. Schwimmmeister Christian Thom ist momentan mittags oft alleine im Bad. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. Der Wonnemonat Mai muss sich irgendwo versteckt haben hinter dickem Grauschleier, Graupel und Gänsehaut: Mit der Winterjacke ins Freibad - wenn frühmorgens das Tor aufgeschoben wird, warten die Badegäste bereits, dick eingepackt, aber Badehose oder Bikini im Gepäck. Temperaturen im einstelligen Bereich und Regen schrecken die ganz Hartgesottenen nicht.

"Das ist auch Kopfsache", meint Schwimmmeister Ralf Jung. 30 bis 50 Besucher kommen täglich, seit das Freibad am 29. April die Saison einläutete. Jung spricht von einem "holprigen Start". In den ersten Tagen waren die Wasserschläuche gefroren, die Tagestemperaturen konnten die Kälte der Nacht nicht kompensieren: Die Hackschnitzelanlage, die das Schwimmbad beheizt, schaffte gerade mal 19 Grad Wassertemperatur.

Die Gemeinde verspricht durch die ökologische Fernwärmetechnik zwar 24 Grad warmes Wasser. "Wir haben das bei den kalten Nächten aber nicht erreichen können", bedauert Ralf Jung. Derzeit sind es immerhin schon 22 Grad - fast warm eigentlich, wenn die Außentemperaturen deutlich darunter liegen. Viele nehmen nach dem Schwimmen eine heiße Dusche und spülen das Frösteln einfach weg.

Das Freibad Reichartshausen ist früh dran mit seinem Saisonstart, das Neckarbischofsheimer August-Schütz-Freibad öffnet am 20. Mai, das Sinsheimer Freibad am kommenden Samstag, 13. Mai. Die Bäder in Östringen und Odenheim laden seit vergangenem Wochenende zum Schwimmen. Später zu öffnen, um Kosten zu sparen, sei keine Alternative, meint Bürgermeister Otto Eckert: "Das Personal muss sowieso bezahlt werden". Zwei Schwimmmeister beschäftigt die Gemeinde ganzjährig. Ein Verlustgeschäft sei das Freibad ohnehin, war es schon immer.

Rund 150.000 Euro muss die Kommune jährlich für den Betrieb der Einrichtung beisteuern, dennoch ist eine Schließung kein Thema mehr, seit sich die Bevölkerung im Jahr 2000, als das Bad umfangreich saniert werden musste, mit einer beispielhaften Spendenaktion - 180.000 D-Mark kamen zusammen - für den Erhalt einsetzte.

"Das Thema war im Gemeinderat dann sofort vom Tisch", erinnert sich Eckert. Und mit dem Wetter hat man sich im Rathaus sowie auf der Tummelwiese des Bades längst arrangiert. "Das muss man nehmen, wie es ist", meint der Bürgermeister lakonisch. Dennoch gibt er unumwunden zu: "Niemals würde ich bei diesen Temperaturen ins Wasser gehen".

Etliche Bürger sind da offenbar unempfindlicher. Es sollen auch schon Schwimmer mit Neopenanzug im Becken gesichtet worden sein. Der Schwimmmeister sieht den schlechten Saisonstart und den bislang verhagelten Mai gelassen und bleibt optimistisch: "In einer Woche ist das doch sowieso erledigt".

Ab morgen nämlich könnte der Frühling laut meteorologischer Vorhersage durchaus Fahrt aufnehmen, sich die Quecksilbersäule auch nachts nach oben orientieren. "Das ist doch das, was wir wollen", relativiert Ralf Jung Regen, Kälte und ein Grau, wie es für den November angebracht wäre.

Ungewöhnlich sind die unbeliebten Wettererscheinungen aber dennoch nicht. "Der Mai 2017 ist fast identisch mit dem Mai 2016", erinnert der Bürgermeister. Der Schwimmmeister bestätigt: "Drei Tage, bevor wir öffneten, hatten wir noch Schnee." Doch ein Blick ins "Gästebuch" zeigt auch, dass sich im Mai letzten Jahres doppelt so viele Besucher ins Wasser gewagt haben wie dieses Jahr. Bis jetzt, jedenfalls.

"Aber das Wetter bleibt ja nicht das ganze Jahr so schlecht": Ralf Jung indes bleibt bei seiner optimistischen Tendenz. Der September holte in der letzten Saison wieder rein, was der Mai nicht brachte. Als das Tor 2016 wieder zugeschoben wurde, zählte man 60.000 Badegäste.