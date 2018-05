Neidenstein. (bju) Eigentlich war der Beschluss über die Planung zur Kanal-, Fahrbahn- und Gehwegerneuerung im Teilabschnitt Eschelbronner Straße ein ganz normaler Tagesordnungspunkt auf der Sitzung des Gemeinderats. Dass dieser am Ende in eine Debatte über Bürgerbeteiligung und die Frage, wie man Ideen an die Verwaltung heranträgt, mündet, war dann umso bemerkenswerter.

Zunächst bekam eine Interessensgemeinschaft aus Anliegern der betroffenen Straße Gelegenheit ihre Präsentation vorzustellen. Unter den Aspekten Verkehrssicherheit und Verbesserung der Wohnqualität im Altort zeigte Referent Peter Grolms in Bildern die Ideen der Anwohner auf. Dazu zählten unter anderem die durchgehende Verbreiterung der Gehwege auf 1,20 Meter, der Erhalt des öffentlichen Grüns, das Markieren von Parkplatzflächen sowie farbliche Pflasterungen zur optischen Trennung von Gehweg und Fahrbahn, die dann in den weiteren Altortbereich bis zur Bahnhofstraße fortgeführt werden könnten.

Dem Bauausschuss waren diese Vorschläge zur "Verkehrs- und Zukunftssicherheit für Anwohner und Passanten sowie zur Attraktivität für das ganze Dorf" bereits durch Bürgermeister Frank Gobernatz unterbreitet worden. Planer Erich Haffelder vom Ingenieurbüro Willaredt hatte einige Anregungen in den neuen Planungsentwürfen übernommen, die er bei einem Informationsgespräch mit den Anliegern erhalten hatte. Daraus resultierte am Ende eine durchgehende Fahrbahnbreite von 5,55 Meter, die durch eine weitere "optische Verkleinerung" die Geschwindigkeit der Fahrzeuge aus Richtung Eschelbronn kommend reduzieren soll. Anstelle einer möglichen Aufpflasterung ist nun eine Fahrbahnmarkierung mit einer großen Zahl "30" geplant. "Wir denken, dass dies ein guter Kompromiss aus allen bisherigen Planungen und Ideen ist", so Gobernatz, der vor allem den Zeit- und Geldfaktor und die Anträge für den Ausgleichsstock als Gründe nannte, dass man nicht alle Vorschläge berücksichtigen konnte. "Alles was darüber hinaus getan wird, geht auf Kosten der Gemeinde." Und deren Finanzen seien nicht auf Rosen gebettet.

Sowohl Gemeinderäte als auch der Verwaltungschef bedankten sich für das Engagement der Anwohner und stimmten der Planung zu. Baubeginn soll Ende August sein.

In der Fragerunde ging es vor allem um das Thema Bürgerbeteiligung und Mitsprache bei der Dorfgestaltung. Die Gemeinderäte wurden gefragt, warum sie der schriftlichen Einladung zum Informationsabend über Verbesserungsvorschläge in der Eschelbronner Straße zuvor nicht gefolgt waren. "Ist man bewusst fern geblieben oder haben wir etwas falsch gemacht?", fragte Mitorganisator Peter Grolms in die Runde. Gobernatz schickte voraus, dass sich die Gemeinderäte für ihre Abwesenheit auf dieser privaten Veranstaltung nicht rechtfertigen müssten. Und dieses "private" schien bei den meisten Gremiumsmitgliedern der Knackpunkt gewesen zu sein. "Eine Einladung über die Verwaltung an das Gremium wäre eher der richtige Weg gewesen in dieser Angelegenheit", meinte Helmut Kimmel. "Das Rathaus steht den Bürgern immer offen und die einzelnen Gemeinderäte kann man jederzeit persönlich ansprechen", so Gobernatz auf die Frage, wie denn Bürger aktiv ihre Vorschläge für Maßnahmen einbringen können, bevor diese endgültig beschlossen werden.

Immerhin: Gemeinderat Jörg Engelhardt gab offen zu, dass er diese Baumaßnahme zu "nüchtern" gesehen habe und nicht in diesem Kontext, wie ihn jetzt die Anwohner präsentiert hätten. "Nicht Fleisch, nicht Fisch", so die Meinung der Anwohner über die nun beschlossene Planung. Man verstehe diesen Kompromiss aufgrund der finanziellen Vorgaben, vermisse aber das langfristige Denken für das Burgdorf, hieß es.

Vor der Rathaustür wurde dann auch noch mit anderen Besuchern diskutiert. "Sitzen im Gemeinderat Vertreter der Bürger oder sind es Vertreter der Verwaltung?", stellte jemand die etwas provokante Frage. Ob so ein Informationsabend nun privat oder über den Umweg der Verwaltung ausgerichtet werde, sei doch wirklich egal. "Letztendlich geht es um unser Dorf." Auch der Vorschlag einer regelmäßig anfangs des Jahres stattfindenden Bürgerversammlung machte die Runde. Dort könnten sich alle Interessierten über die großen Maßnahmen in der Gemeinde informieren und entsprechend frühzeitig an der Gestaltung mitwirken.