Waibstadt-Daisbach. (wig/z) Er sieht ganz schön zerzaust aus, wie ein hässlicher kleiner Geier. Es ist eine junge Schleiereule, den die kleine Leonie mit ihrer Mama im Schuhkarton bringt. Im Gras neben der evangelischen Kirche hat sie den Nestling gefunden. Hoch oben im Glockenturm, knapp 30 Meter über Grund, befindet sich das Nest der von der RNZ so titulierten Kircheulen, im Gegensatz zu den Eschelbronner Schuleulen, die in der dortigen alten Schule nisten. Den Nistkasten hat die örtliche BUND-Gruppe vor vielen Jahren hinaufá †gewuchtet und neben den Glocken aufgestellt.

Zurzeit sitzen die Jungeulen jede Nacht auf einem Mauervorsprung und betteln laut zischend um Futter. Dabei ist der noch nicht flugfähige Vogel anscheinend unvorsichtig gewesen und heruntergefallen.

Bei Einbruch der Dunkelheit setzte ein BUNDler die kleine Eule wieder in den Kasten zurück - die Chancen stehen gut, dass das Vogelbaby von seiner Mutter wieder angenommen und verpflegt wird. Überrascht waren die Naturschützer, dass überhaupt junge Eulen da waren, denn erst Mitte Juli waren die letzten Jungvögel flügge geworden und hatten das Nest verlassen. Offenbar gab es kurz darauf erneut Nachwuchs, denn es dauert ungefähr zwei Monate, bis die Jungvögel flügge sind. Im Herbst wandern die Jungvögel ab; Ringfundauswertungen zeigen, dass etwa zwei Drittel aller Wanderungsbewegungen innerhalb eines Radius von 50 Kilometer um den Geburtsort enden.

Dabei ist es tatsächlich so, dass die unter Naturschutz stehenden Schleiereulen die Häufigkeit ihrer Brut nach dem Nahrungsangebot richten. Gibt es viele Mäuse, die Hauptspeise der Nachtjäger, dann brüten diese auch mehrmals im Jahr. So scheint es dieses Jahr auch zu sein. Das Gewölle unten vor der Kirche zeugt jedenfalls von einem reichlich gedeckten Tisch.

Schleiereulen brüten bevorzugt in menschlicher Nähe und nutzen dabei Scheunen, Ställe und Kirchtürme. In modernen Stallungsgebäuden wird auf die traditionellen "Uhlenlöcher" verzichtet; Ortskernsanierungen führten zum Abbruch alter Gebäude mit Schleiereulen-Brutplätzen und Kirchtürme - früher ein häufiger Brutplatz von Schleiereulen - wurden vergittert und sind damit Schleiereulen nicht mehr zugänglich. Eine Untersuchung für 390 Gemeinden in Baden-Württemberg zeigt, dass von 1947 bis 1982 72 Prozent der Gemeinden ihre Kirchtürme so umbauten, dass diese für Schleiereulen nicht mehr zugänglich waren. Diese Entwicklung hat sich vor allem seit den 1960er Jahren verstärkt; moderne Glockenläutanlagen sollten vor Eulenkot geschützt werden und verwilderten Haustauben soll keine Brutgelegenheit geboten werden. Trotz dieser Gefährdungsfaktoren gilt die Schleiereule in Deutschland nicht als gefährdet.