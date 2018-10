Helmstadt-Bargen. (mb) Als die Metallwerke Helmstadt (MWH) vor sieben Jahren Insolvenz anmeldeten, war das ein schwerer Schlag für die Gemeinde und die ganze Region. Ein traditionsreiches Unternehmen, in welchem in besten Zeiten rund 500 Beschäftigte tätig waren, wurde geschlossen. Die Mitarbeiter verloren ihre Jobs, die Kommune ihren besten Gewerbesteuerzahler. Inzwischen hat sich das Bild zum Besseren gewandelt.

Ein Lichtblick am Horizont war zum damaligen Zeitpunkt die in Reichartshausen ansässige Zapf Projektentwicklungs-GmbH, welche sich für die Vermarktung des Gewerbeareals interessierte. Nur wenige Jahre später ist klar, dass hier mit harter Arbeit und erheblichen Investitionen eine Erfolgsgeschichte geschrieben wurde: Auf dem MWH-Gelände mit seinen 40.000 Quadratmeter Fläche haben sich mittlerweile rund 20 Unternehmen angesiedelt.

"Rund 200 Menschen haben hier einen Arbeitsplatz gefunden, Tendenz steigend", berichtet Moritz Zapf, Geschäftsführer der Zapf Projektentwicklungs-GmbH. Gemeinsam mit der firmeneigenen Architektin Christine Göhrig hat er jetzt eine rund 25-köpfige Besuchergruppe zu einem zweistündigen Rundgang und zu drei Firmenbesuchen begrüßen können. Eingeladen zu diesem Vor-Ort-Termin hatten die Vorsitzende der örtlichen CDU, Ursula Dentz-Gattig, und der Bundestagsabgeordnete Stephan Harbarth. Auch Bürgermeister Wolfgang Jürriens, der Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte und Flinsbachs Ortsvorsteher Klaus Vierling waren mit von der Partie.

Frank Nuss, Geschäftsführer der Nuss GmbH & Co. KG, stellte einige Produkte seiner Firma vor, die über ein zehnköpfiges Team verfügt und unter anderem in den Bereichen Luftfahrt, Automobilbranche, medizinische Produkte, Maschinenbau und Kunststofftechnik tätig ist. "Vom Design bis zur Serienfertigung bieten wir alles", sagte Nuss, der sich auch als Mitglied des Ortschaftsrats Flinsbach engagiert, und machte deutlich: "Wäre die Firma Zapf nicht gewesen, dann wären wir hier schon weg, dann wären wir vielleicht in Aglasterhausen oder Neckarbischofsheim. Es läuft hier super, ist unkompliziert und preiswert." Von existenzieller Bedeutung sei das schnelle Internet. Die Firma müsse große Datenmengen weltweit verschicken. "Es geht hier nicht nur um den Download, sondern den Upload. Kein schnelles Internet wäre der Todesstoß."

Weiter ging es zum Unternehmen Dekoback, das im Februar 2009 in Meckesheim gegründet wurde. Es beschäftigt sich mit der Herstellung und dem europaweiten Vertrieb von Kuchen- und Tortendekorationen. "Mit fünf Mitarbeitern sind wir gestartet, aktuell haben wir 120", informierte Geschäftsführer Sascha Hohl über die rasante Entwicklung seiner Firma. Diese sei nach dem Nahrungsmittelunternehmen Dr. Oetker in diesem Bereich "mit 17 Prozent Marktanteil die Nummer zwei in Deutschland". Auch Stefan Götz, Geschäftsführer der Aglas GmbH, freute sich über das Interesse an seiner Firma, die neun Mitarbeiter hat und in den Bereichen HSC-Fräsen und Laserkennzeichnung tätig ist. Bei einem Rundgang durch die Halle stellte Götz seinen großen Maschinenpark vor.

Bundestagsabgeordneter Harbarth bedankte sich abschließend auch im Namen seines Landtagskollegen Schütte bei Zapf: "Es ist sehr beeindruckend, was Sie hier auf die Beine gestellt haben." Seiner Ansicht nach werde es immer wichtiger, vorhandene Areale wie beispielsweise das MWH-Gelände einer neuen Nutzung zuzuführen, denn "neue Flächen gibt es nicht endlos, es gibt hier planerische und mit Blick auf die Natur, auch natürliche Grenzen."