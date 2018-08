Sinsheim. "In den kommenden Wochen werden Baustellen das Zugangebot zwischen Heilbronn, Sinsheim und Heidelberg beeinträchtigen", berichteten Markus Kempf von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und Marco Stoll von DB Regio Württemberg, beide aus Stuttgart, in einer Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehr. Zunächst steht in den Pfingstferien eine Streckensperrung zwischen Jagstfeld und Heilbronn an. Hier enden die Züge aus dem Kraichgau in Jagstfeld. Von dort aus besteht ein Schienenersatzverkehr mit Bussen. Des Weiteren müssen in den gesamten Sommerferien die Fahrgäste aus dem Elsenz- und Schwarzbachtal ab Heidelberg bzw. Neckargemünd den Bus im Schienenersatzverkehr nutzen. Die Regionalexpresszüge von Heilbronn nach Mannheim werden in diesem Zeitraum in Sinsheim enden. Hier wird dann ein direkter Anschluss an die S-Bahn nach Neckargemünd hergestellt, der mit einem abermaligen Umstieg auf den Schienenersatzverkehr verbunden ist. "Wir haben bei beiden Baumaßnahmen großen Wert darauf gelegt, die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste soweit als möglich in Grenzen zu halten. Daher wird ein umfangreicher Busersatzverkehr eingerichtet", so Kempf und Stoll.

Im Rahmen des Schwerpunktthemas "Vernetzung von Landkreisen" geht es den Nahverkehrsexperten um die Schaffung von kreisübergreifenden Anbindungen. Im Rahmen eines zweiten Diskussionsforums befassten sich die Experten mit der Idee für eine kreisübergreifende Verbindung von Angelbachtal nach Östringen in den Landkreis Karlsruhe. Vor etlichen Jahren gab es gerade hier mit dem "Rhein-Main-Bus" eine regelmäßige Verbindung von Karlsruhe über Sinsheim nach Würzburg.

Als erfreulich ist die Fahrgastentwicklung auf der neuen Stadtbuslinie von Sinsheim nach Balzfeld zu bezeichnen, zumal in Balzfeld ein direkter Busanschluss in Richtung Wiesloch besteht. Es zeigt sich immer mehr, dass sich im öffentlichen Personennahverkehr in den vergangenen Jahren die Fahrgastströme verändert haben, neue Verkehrsbeziehungen entstehen und damit Verkehrsangebote ermöglichen, welche von den Fahrgästen angenommen werden.

Mit Blick auf den neuen Jahresfahrplan werden zum Dezember wieder kleinere Änderungen umgesetzt. Erfreulich ist unter anderem, dass samstags die 6.49 Uhr in Sinsheim abfahrende S-Bahn nicht mehr in Heidelberg endet. Die Fahrgäste können dann umsteigefrei Mannheim und Kaiserslautern erreichen.

Durch eine Taktumstellung auf der Kraichgaubahn Heilbronn - Eppingen können am Abend bis 23 Uhr auch alle S-Bahnen im Elsenz- und Schwarzbachtal in die üblichen Taktzeiten jeweils zur Minute 31 ab Eppingen und Heidelberg gelegt werden. Zahlreiche Taktangleichungen sind auch tagsüber vorgesehen. Insgesamt wurden 25 Änderungen geprüft und überwiegend bei DB Netz angemeldet.