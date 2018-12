Still ruht der See. Der Auenteich des Angelsportvereins grenzt direkt an den Krebsbach, war aber von der Giftwelle nicht betroffen. Hier kann weiter geangelt werden. Foto: Günther Keller

Von Günther Keller

Neckarbischofsheim. Das Feiern ist den Petri-Jüngern vom Krebsbach seit dem großen Fischsterben vor knapp vier Wochen erst mal vergangen. Dass das zunächst für das kommende Wochenende vorgesehene Seefest aus dem Veranstaltungskalender gestrichen wurde, hat allerdings einen anderen Grund: Das anstehende Altstadtfest, bei dem der Angelsportverein stark eingespannt ist, und dann das anschließende Dorffest binde die Kräfte. Und dann läuft ja noch die Bestandsaufnahme des Schadensfalls im Mai. Einige tausend Fische waren zu Tode gekommen, als aus einem Obergimperner Bauernhof mit Silage durchsetztes Wasser in den Krebsbach drang.

Elf Kilometer des Bachlaufs hat der Angelsportverein von den Städten Neckarbischofsheim und Bad Rappenau zur Nutzung und Pflege gepachtet. "Verein und Kommunen sitzen in einem Boot", sagt deshalb Neckarbischofsheims Bürgermeisterin Tanja Grether. Am Mittwoch war Krisensitzung in ihrem Rathaus anberaumt. Um festzustellen, wie hoch der Schaden ist, wurde ein Fachmann der Walldorfer Gesellschaft für angewandte Ökologie und Umweltplanung hinzugezogen. Der vereidigte und fürs Gericht zugelassene Biologe soll ab nächster Woche gutachterlich feststellen, wie stark die Bachfauna beeinträchtigt wurde - und dann hochrechnen, was als Schadenersatz fällig wird.

ASV-Vorsitzender Udo Rödler ist zuversichtlich, dass Regress nicht nur für den Fischverlust - kurz vor dem Giftunfall hatte man mehrere hundert junge Forellen eingesetzt -, sondern auch für den verlorenen Altbestand, die Beseitigung der Fischkadaver und den Pachtbeitrag geleistet wird. Dann muss der Verein die Beiträge neu berechnen, weil die ausgegebenen Angelscheine an Wert verloren haben. Nicht zu ersetzen ist freilich ein Erfolgserlebnis der letzten Saison: "Erstmals seit Jahren hatten wir wieder eine Jungbrut", berichtet Rödler. Mit dem Obergimperner Landwirt, bei dem der Schadensfall offenbar fahrlässig ausgelöst wurde, praktiziere man eine "sehr konstruktive Zusammenarbeit". Das überrascht wiederum nicht: Vom Gehöft ging nicht zum ersten Mal ein verheerendes Fischsterben im Krebsbach aus. Beide Seiten kennen sich also bei der Schadensabwicklung aus.

Wenn die Fischereibehörde des Regierungspräsidiums Karlsruhe wie erwartet ihre Genehmigung erteilt, dann soll die ökologische Bestandsaufnahme am Gewässer per Elektrobefischung durchgeführt werden. Ausgehend von der Pulvermühle am Neckarbischofsheimer Ortsausgang wird bachaufwärts eine Art Kescher ins Wasser gehalten, der schwachen Gleichstrom abgibt. Die im Stromkreis schwimmenden Fische steuern die Anode an, wo sie eingesammelt und gezählt werden können - natürlich vorausgesetzt, sie leben noch. "Für die Fische ist das völlig harmlos", erklärt Udo Rödler. Allzu große Hoffnung, dass im Bereich zwischen Obergimpern und Neckarbischofsheim noch viele Kiementräger zu finden sein werden, macht sich Rödler nicht. Immerhin hat man bei der jüngsten Begutachtung festgestellt, dass etliche Kleinlebewesen nicht vom Gift-Desaster hinweggerafft wurden. Aber für mindestens 2400 Forellen, Groppen und Stichlinge kam nach einer Schätzung der Polizei das Aus. Die veterinärmedizinische Diagnose: Erstickungstod.

Zwei bis drei Jahre, so schätzt ASV-Chef Rödler, werden die etwa zwei Dutzend Petri-Jünger, die im Verein organisiert sind, wohl keine Angel am Gewässer auswerfen können. So lange dürfte der Bach mindestens brauchen, um sich zu erholen, auch weil neue Nahrung in Form von Kleinlebewesen nachwachsen müsse. Aber dann, so hat man sich vorgenommen, will der Verein den Bach zu neuem Leben erwecken.