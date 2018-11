Neckarbischofsheim. (ak) "Volles Haus" bei der jüngsten Gemeinderatssitzung - das hatte Bürgermeisterin Tanja Grether schon längere Zeit nicht mehr erlebt. Dabei waren auf der Tagesordnung keine Punkte, die man als spektakulär bezeichnet hätte. Aber die Freiwillige Feuerwehr war zentrales Thema der Sitzung, und so waren die Wehrmänner aus Neckarbischofsheim und Untergimpern mit den Kommandanten Thomas Ernst und Marco Hohrein in achtbarer Mannschaftsstärke angetreten, um nichts zu verpassen.

Zunächst hatte der Gemeinderat über die Neufassung der Feuerwehrsatzung zu beschließen, die nach 20 Jahren überarbeitet und vor allem den Änderungen des Feuerwehrgesetzes angepasst worden war. Das Herabsetzen der Altersgrenze auf 17 Jahre, eine Aufnahme mit einer Probezeit, die Bildung einer Kindergruppe und die Möglichkeit zur Konstituierung von Ausschüssen in der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr waren neben rein formellen Änderungen die Neuregelungen, von denen man sich mehr Attraktivität des Feuerwehrdienstes verspricht. Ohne Diskussion und einstimmig winkte das Gremium die neue Satzung durch.

Als nächstes stand die Beratung des Feuerwehrbedarfsplans auf der Agenda, der erstmals in akribischer Arbeit der Kommandanten mit der Verwaltung und dem Kreisbrandmeister erstellt wurde und alle fünf Jahre fortgeschrieben werden soll. Dieser umfangreiche Plan soll die gemeindespezifischen Aufgaben, Bedürfnisse und Probleme der Feuerwehren auszeigen und die Leistungsfähigkeit der Brandlöscher dauerhaft gewährleisten. Karin Bender fand es sehr begrüßenswert, dass ein solcher Plan erstmals erstellt wurde und interessante Einzelheiten deutlich mache. Insbesondere lobte sie die gegenseitige Unterstützung und die Zusammenarbeit der beiden Wehren, wie sich auch Rüdiger Knapp bei den beiden Kommandanten ausdrücklich bedankte. Thomas Haffelder stellte fest, dass als ein Ergebnis des Plans die mangelhafte Unterbringung der Untergimperner Wehr moniert wird und forderte hier dringend Abhilfe. Ohne weiteren Erläuterungsbedarf wurde der Bedarfsplan einstimmig beschlossen.

Wie sich am Ende der Sitzung zeigte, hatten sich die Floriansjünger von der Aussprache etwas mehr erwartet. Der Plan sieht unter anderem vor, dass im Jahr 2015 in Untergimpern ein neuer Mannschaftstransportwagen und ein neues Staffellöschfahrzeug als Ersatz für die beiden dann rund 25 Jahre alten vorhandenen Vehikel anzuschaffen seien. Dies sei zwar nur eine Konzeption und damit bloß eine Anregung an die Gemeinde, meinten Ernst und Hohrein unisono, man wünsche sich aber schon eine klare Auskunft oder konkrete Zusagen, um in die langwierige Beschaffungsphase mit Zuschuss- und Förderanträgen eintreten zu können.

Konkrete Zusagen könne man heute nicht machen, bedauerte die Rathauschefin, da die Finanzlage der Stadt großen Schwankungen unterliege und eine Einzelfallentscheidung erforderlich sei. Auf weiteres Drängen lud Grether aber dann die beiden Kommandanten zu einer persönlichen Besprechung im kleinen Rahmen ein, um den Bedürfnissen der beiden Wehren entgegenzukommen.