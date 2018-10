Von Annette Gast-Prior

Bad Rappenau-Bonfeld. Der Mond steht günstig am zweiten Juliwochenende - auch das hat der Vorstand der Kulturinitiative Blacksheep e.V. bedacht. Das bedeutet gutes Festivalwetter. Was beeinflussbar ist, haben die Veranstalter im Griff: Das Konzept für das erste große Blacksheep Festival nach der Folk im Schlosshof-Ära steht. 28 Bands, zum Teil weltbekannt, zum Teil ausgewählte Nachwuchskünstler, die bei einem Wettbewerb den Förch-Nachwuchsförderpreis gewinnen können, sind verpflichtet, diverse Walking Acts sorgen im Vorbeigehen für Unterhaltung.

Der Vorverkauf läuft, das Budget ist gerechnet: Stolze 360.000 Euro setzt die Kulturinitiative. Mindestens 6000 Gäste an drei Tagen sind die Basis der Kalkulation. Der Blacksheep-Vorstand ist zuversichtlich, dass die Sponsorenliste noch wächst, um 25 Prozent der Kosten zu decken. Der Anspruch ist klar definiert: "Wir wollen in der Liga der besten Musikfestivals in Deutschland mitspielen".

Wie das gelingen kann, erläutert der kreative Kopf im Blacksheep-Vorstand, Franz Koroknay, der reichlich Erfahrung aus zwölf erfolgreichen Folk-im-Schlosshof-Jahren mitbringt. Aufs FiS, wie Insider sagen, lässt er nichts kommen. Mit zuletzt 7000 Besuchern habe sich Bonfeld als Folk-Dorf etabliert: "Die Wichtigsten der Szene waren da."

In der Nachfolge gründete sich 2012 Blacksheep. FiS-Veteranen und junge Köpfe basteln seither an Veranstaltungen, und noch nie zuvor war die Bandauswahl für Koroknay so aufreibend wie für das Festival 2014, sagt er - und noch nie waren die Diskussionen im Vorstand so belebend. Jetzt sei das Konzept stimmig: Familiär und bodenständig soll das Festival "im schönsten Dorf des Universums" sein wie bei den Vorbildern im englischen Cropredy oder beim Tø;nder Festival in Dänemark.

Bewusst ist das Programm breiter gefächert als früher, aber thematisch sortiert: Mit der Oysterband, Fairport Convention oder den Horselips aus Irland bedienen die Hauptattraktionen am Freitag das traditionelle Schlosshof-Repertoire: Was das Publikum mit Bonfeld verbindet - Folk, Blues und Country - ist ebenso zu haben, wie große Namen aus der Rock- und Pop-Szene. Samstags sind das Ray Wilson Ensemble, New Model Army und Mother's Finest zu hören, aber auch Leon and the Folks, Hiss oder Dicke Fische. Sorgfältig ausgewählte Spezialitäten gibt's auf einer dritten Bühne im Innenhof.

Für die Kinder sind für den Samstag neun Betreuerinnen engagiert. Ein Workshopprogramm ist auf 120 Teilnehmer ausgelegt und reicht vom Trommeln für Kinder bis zum professionellen Band-Coaching. Das Festivalgelände wird um den Schlosspark erweitert. Die Straßenbühne fällt weg, dafür werden in einer Marketstreet Händler ihre Waren anbieten. Und es wird mehr Sitzplätze geben als früher.

Info: Donnerstag bis Samstag, 10. bis 12. Juli. Preise: Von 29,90 Euro (Donnerstag) bis 39,90 Euro (Samstag), Drei-Tage-Ticket 95,90 Euro; Kinder bis 14 Jahre frei, Kids-Club (begrenzte Teilnehmerzahl) mit Kinderbuffet zehn Euro. Unter www.blacksheep-kultur.de läuft der online-Vorverkauf.