Eppingen. (jos) Mit der Einweihung des neu gestalteten Museumsfriedhofs ist nun eine mehr als drei Jahre dauernde Bauphase mit der Renovierung der Stadtpfarrkirche Unsere Liebe Frau und der historischen Kirchenmauer zu Ende gegangen. Zur Einweihung konnte Pfarrer Manfred Tschacher Frank Moll von der Stadtverwaltung, die Pfarrgemeinderäte mit ihrem Vorsitzenden Josef Semek, die Mitglieder des Museumsfördervereins sowie Architekt Paul Steputat begrüßen, der die Renovierung geplant und betreut hat.

Tschacher freute sich nicht nur darüber, dass nun die Renovierung von Kirche, Kirchhofstützmauer und der Neugestaltung des Kirchhofes die Außenrenovierung des "kunsthistorischen äußerst wertvollen Kirchenbereiches" abgeschlossen ist, sondern auch, dass "wir den Museumsfriedhof zum zehnjährigen Jubiläum des Museums in einer neuen, sehr ansprechenden Form präsentieren und segnen dürfen. Durch diese neue Anlage wird die Altstadt ungemein aufgewertet."

Vor zehn Jahren wurde das Museum "Zeugnisse religiösen Volksglaubens" von Pfarrer Wolfgang Baunach, dem Künstler Friedbert Andernach, Else Zorn, Josefa Haas und Josef Semek eingerichtet, dem sich im gleichen Jahr ein Förderverein anschloss, dem Harald Geier vorsteht. Im gleichen Jahr entstand auch ein kleiner Museumsfriedhof hinter der Katharinenkapelle. Erste schmiedeeiserne und Gusskreuze von Friedbert Andernach wurden restauriert und aufgestellt. Hinzu kamen zwei Schiefer- und zwei Basaltkreuze von den Wanderungen von Andernach in den Pyrenäen und der Auvergne. Nach und nach kamen weitere Kreuze von Berchtesgaden, aus dem Schwarzwald, aus Linz und der hiesigen Gegend dazu. Heute sind 28 schmiedeeiserne und sechs Gusskreuze sowie drei Grabdenkmäler aus dem Eppinger Friedhof und der von Klaus Wittmer gefundene Grabstein von Pfarrer Wüstenfeld von 1789 zu sehen. Die Sanierung der historischen Stützmauer machte es nun möglich, den Museumsfriedhof neu zu gestalten und die wertvollen Kreuze besser zu repräsentieren.

Ein Rundgang um die Kirche bietet immer wieder neue Einblicke in verschiedene Kulturdenkmäler. An den Museumsfriedhof schließt sich gegenüber den ehemaligen Speyrer Pfarrhäusern in einer zugemauerten Nische ein Longinuskreuz von Andernach an. An der Südseite ist eine Sonnenuhr von Markus Fuchs zu sehen. Beim Hauptportal der Kirche grüßt aus dem frisch renovierten Paradies mit den stündlich erklingenden Musikstücken das Carillon mit seinen 49 Glocken. Und im Katharinenhof sind die Totenstele, der Totentanz und ein Marienbildstock zu sehen. Nördlich des Kirchturmes zeichnen sich noch die Reste des Kirchenanbaus von 1806 ab. Die ehemalige Altarstelle wird gekennzeichnet durch eine Stele mit einem Kreuz für Baunachs Großvater. Am Querhaus erinnern eine Gedenktafel und ein Kreuz an die Opfer der beiden Weltkriege.