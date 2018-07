Eppingen. (guz) Johannes Fechner, 2. Vorsitzender der KVBW, bestätigte gestern auf Anfrage, dass Ittlingen und Kirchardt landkreisübergreifend weiterhin Sinsheim zugeteilt bleiben. Am "Zipfel der Region" gebe es allerdings ein Problem, weil der Fahrdienst dann von Sinsheim aus fast bis vor die Tore Brackenheims fahren müsste, wenn ganz Eppingen, also auch Kleingartach, der Praxis in Sinsheim zugeordnet würde.

Die KV arbeitet laut Fechner derzeit daran, das Ganze über die bereits bestehende bundesweite Notdienstnummer 116117 und die Vorwahlen zu regeln. Bis Mitte des Jahres soll die Neuordnung der Gebiete abgeschlossen sein und die kostenfreie Nummer dann auch in Baden Württemberg freigeschaltet werden.

Dann entscheidet ein Computer anhand der Vorwahl des Anrufers, an welchen Notfalldienst der Hilfesuchende weitergeleitet wird. Da sich die Vorwahl von Elsenz und Kleingartach von der eigentlichen Eppinger Vorwahl unterscheidet, suche man hier noch nach einer Lösung, welche Vorwahl welcher Leitstellen zugeteilt wird. Ebenfalls noch unklar sei die Zuordnung Gemmingens nach Sinsheim oder Brackenheim/Talheim.

Fechner sagte auch, dass es in Brackenheim an Werktagen keinen "Sitzdienst" gibt, also in dieser Zeit, wegen des dortigen Krankenhauses als naheliegende Anlaufstelle, kein eigener Arzt für den Notfalldienst vor Ort ist. Der ist dagegen in Talheim stationiert und fährt von dort aus zu Patienten, die nicht mobil sind. In Talheim gebe im Wesentlichen nur eine Garage, ein Raum zum Übernachten und für kleinere Behandlungen.

"Wir bewerben den Standort nicht als offene Notfallpraxis", so Fechner. "Die neue Einteilung betrifft nur die Ärzte", betonte er, "mobile Patienten entscheiden natürlich selbst, wo sie hingehen. Für das Krankenhaus in Brackenheim liegt Fechner eigenen Angaben zufolge eine schriftliche Zusicherung von Landrat Detlef Piepenburg vor, laut der die SLK-Klinik in den nächsten Jahren nicht geschlossen werden soll.

Hintergrund der Neuorganisation der Notfallbezirke ist der Ärztemangel, insbesondere im ländlichen Raum. Um Ärzte in ländlichen Regionen zu entlasten, fasst die KV landesweit die Dienstbereiche zu größeren Einheiten zusammen und will für die Versorgung der Patienten außerhalb der Sprechstunden ein flächendeckendes Netz von rund 100 Notfallpraxen schaffen. "Das läuft nicht immer reibungslos", räumte Fechner ein.