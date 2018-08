Reichartshausen. (cba) Schmucklos, leer und wenig einladend: So der Istzustand. Doch bald können sich auf dem Gelände unterhalb der Centgrundschule fröhlich Kinder tummeln, Senioren ein Schwätzchen halten, soll ein Treffpunkt entstehen für Jung und alt, schön gestaltet, mit Animationen zu Sport, Spiel und Spaß - und mit Zugang zum Schulhof, der mit dem Bau des Mehrgenerationenplatzes erweitert wird und damit ein Vielfaches an Attraktivitätssteigerung erfährt.

Noch wird das Gelände zwischen Hauptstraße und Schulhof teils als Parkplatz genutzt, als Abstellplatz für Mülltonnen und Brennholz, aufgewertet durch ein schlichtes Klettergerüst. Um ihr 600 Quadratmeter großes Grundstück aufzupeppen, hat sich die Gemeinde andernorts inspirieren lassen, etwa in Neckargemünd oder vom Mehrgenerationenpark Unterschwarzach - eine Bewegungs- und Begegnungsanlage, finanziert von der Dietmar Hopp-Stiftung. Zukunftsweisend soll mit dem Bau des Mehrgenerationenparkes dem demografischen Wandel und der damit verbundenen generationsübergreifenden Freizeitkultur entsprochen werden, zudem bereits jetzt schon der sich anbahnenden Entwicklung zur Ganztagsschule ein willkommener Rahmen geschaffen werden.

Planer Werner Martin präsentierte dem Gemeinderat nun das Konzept als Zwei-Terrassen-Anlage, die den Höhenunterschied zwischen alter und neuer Schule geschickt überbrückt: Auf der oberen Etage Bouleplatz und Pavillon, unten Geräte: Statt Betonwüste locken dann künftig etwa Rückenmassage, Rudergerät, Stepper, Beintrainer, Murmelbahn, Trampolin, Ganzkörpertrainer, Balancierwackelbrücke oder gar Balancierstämme, die den Böschungsbereich definieren, in die Ortsmitte.

Alle Bewegungs-, Trainings- und Spielgeräte sind fest installiert und wetterfest. Die Trampolins werden in den Boden eingelassen, ein wassergebundener Belag ist um die Geräteanordnung herum geplant - der verhindert, dass das Terrain um die Geräte vermatscht - während die Wege in Betonpflaster ausgeführt werden sollen. Das Boulespielfeld soll in Rasen eingefasst werden.

Den alla hopp!-Anlagen nachempfunden soll ein Stepper zur körperlichen Ertüchtigung mobilisieren, mit dem Effekt der Konditionssteigerung. Das auditive Erleben schließlich soll mit einem sogenannten Summstein gefördert werden, im Stein ist eine Aushöhlung vorgesehen: Steckt man den Kopf hinein und atmet tief summend aus, werden durch die Resonanz der Töne Vibrationen erzeugt, die den ganzen Körper erfassen.

Vorgesehen sind auch Fahrradstellplätze. Der Müllbehälterplatz des alten Schulhauses beim Trafo soll zwar beibehalten, jedoch durch Holzverschalung kaschiert werden. Auch das bestehende Klettergerüst bleibt.

Eine Wasserversorgung des Spiel- und Bewegungsareals ist nicht vorgesehen, jedoch sollen im Untergeschoss der Centgrundschule auf der Schulhofseite WC-Anlagen gebaut werden, die ganztägig geöffnet bleiben und sich nachts automatisch verriegeln. Beleuchtet soll der Platz nicht werden.

Die Dorfmitte wird also noch bunter: Auch das alte Schulhaus, das an das Areal des künftigen Mehrgenerationenplatzes angrenzt, soll noch in diesem Jahr saniert werden, das Farbkonzept von Centgrundschule dabei aufgegriffen werden. Und dazwischen ein abwechslungsreich gestaltetes Verweilareal, das allerhand Anregung bietet. Baubeginn der Tiefbauarbeiten soll am 18. Juli sein, Bauende am 16. September. Schließlich sind auch Bepflanzungen geplant.

Die Kosten der Baumaßnahme bewegen sich um 208 000 Euro, 60 Prozent davon sind förderfähig.