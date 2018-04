Sinsheim-Dühren. (tk) Und im Schnitt kam jedes Jahr eine Dreschmaschine hinzu - manchmal waren es auch zwei. Im 19. Jahr hatte der historische Erntetag der Dreschgemeinschaft einiges vorzuweisen. Gestern standen 22 Dreschmaschinen am Seeweg Spalier; an die 3000 Besucher waren es wohl.

Im 19. Jahr hat der Verein selbst längst semiprofessionelles Terrain beschritten. Am kürzlichen Waldtag der Forstverwaltung zeigte eine Abordnung des Vereins historische Baumfällarbeiten. Und die "Buschel" - die vom 20 Ar großen Weizenacker von Karl Bauer geernteten Getreidegebinde - gehen zum Teil nach Schriesheim und bereichern die 1250-Jahrfeier der Mathaisemarkt-Gemeinde. Die Fernsehdoku "Giganten im Kornfeld" - teils beim "Dreschfest" abgedreht - ist ein stets wiederholter Klassiker der dritten Programme und zeigt einige der Vereinsaktiven als markige Acker-Insider; Moderator Karl Meier als deren Strohhut tragende Stimme.

Eine leichte Müdigkeit geben Vorsitzender Alexander Speer und seine Mitkämpfer inzwischen zu. Ein Großteil ist seit Anbeginn dabei, nicht wenige sind auch noch in anderen Vereinen an vorderster Front aktiv, haben Familien, Berufe. Doch der Vereinszusammenhalt ist gut - gestern bestand eine neue in Eigenregie gebaute Küche im Tabakschopf ihre Feuertaufe. Das "Dreschfest" braucht zwischen 50 und 60 Helfer. "Viele sind nicht einmal Vereinsmitglieder", ist Alexander Speer stolz. Auch dass sämtliche Gründungsmitglieder immer noch dabei sind, spreche Bände, freut sich der Vereinsgründer.

Ob zum 20. Dreschfest 2014 alle 22 Dreschmaschinen laufen können, wie die Fangemeinde munkelt und was wohl einen Guinness-Buch-Eintrag bedeuten würde, sei allerdings fraglich und letztlich vielleicht selbst der späten Dreschgemeinschaft eine Nummer zu groß.