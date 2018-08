Bad Rappenau. (end) Die Änderungswünsche sind - soweit machbar - berücksichtigt, im Gesamtvolumen ändert sich nichts mehr: Der Gemeinderat der Kurstadt hat jetzt den Haushalt für 2015 verabschiedet.

Allerdings standen die Haushaltsreden der Fraktionssprecher diesmal unter einem besonderen Vorzeichen: Die Große Kreisstadt muss ab Frühjahr 2015 vielfach auf ihren Verwaltungschef verzichten, Oberbürgermeister Hans Heribert Blättgen tritt wie ausführlich Berichtet für die SPD im nächsten Februar das Ersatzmandat von Ingo Rust an.

Und auch die Landtagswahlen 2016 haben ihre Schatten auf die Stellungnahmen geworfen, nachdem sich der OB zugunsten der Landespolitik ausgesprochen hat. Sollte er dann für den Wahlkreis 19 (Eppingen) in den Landtag einziehen, wäre in Bad Rappenau im Jahr 2016 ebenso eine OB-Wahl erforderlich. Denn ab der neuen Legislaturperiode ist es gesetzlich verboten, als amtierender Oberbürgermeister gleichzeitig Mitglied des Landtags zu sein. Zu möglichen Kandidaten herrscht allerdings noch Funkstille, es wird jetzt erst einmal abgewartet.

Für die Kur- und Bäderstadt hat der Wechsel von OB Blättgen in den Landtag bislang noch keine Auswirkungen; die CDU-Fraktion im Gemeinderat sieht das allerdings anders. Für die Haushaltsberatungen hat sie einen Antrag zur Schaffung eines hauptamtlichen OB-Vertreters eingebracht. Rund 150.000 Euro soll die Stelle des Beigeordneten koten - vom Dienstwagen angefangen bis zum eigenen Sekretariat. Die Stelle des OB-Vertreters ist vorerst auf Eis gelegt; erst will man das Gutachten von der Gemeindeprüfungsanstalt zur Organisationsstruktur der Bad Rappenauer Stadtverwaltung abwarten. Bis dahin wird die Stellvertretung des Oberbürgermeisters im Amt vom Leiter des Hauptamts, Wolfgang Franke, wahrgenommen.

Der Etat 2015 ist dem Gemeinderat am 23. Oktober 2014 vorgelegt worden - genügend Zeit, sich mit dem 340-seitigen Zahlenwerk innerhalb der Fraktionen auseinanderzusetzen. (Über einzelne Maßnahmen wie den Feuerwehrbedarfsplan haben wir bereits ausführlich berichtet.) Der Haushalt 2015 hat ein Gesamtvolumen von 58,9 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 47,4 Millionen Euro und auf den Vermögenshaushalt 11,4 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Haushalt 2014 hatte ein Gesamtvolumen von 57,6 Millionen Euro, 1,2 Prozent weniger als der Etat 2015. Trotz umfangreicher Mehrausgaben und Verteuerungen gibt es für die Bürger keine Erhöhungen bei kommunalen Steuern und Gebühren.

Ein "kleines Vermögen" mit rund fünf Millionen Euro soll in die Stadtkasse der Verkauf von Grundstücken bringen. Vonseiten der Verwaltung will man im kommenden Jahr endlich den mittleren Ring im Gewerbegebiet "Buchäcker" an den Mann bringen.

Viel Geld nimmt die Kurstadt für die Betreuung und Bildung der Kinder und Jugendlichen in die Hand. Mit 5,6 Millionen Euro schlägt dies im nächsten Jahr zu Buche, die Allgemeinheit muss hier mehr als 3,4 Millionen Euro beisteuern, dieser Betrag ist nämlich nicht gedeckt. Auch für die Verbundschule sind im nächsten Jahr rund 520.000 Euro für weitere Baumaßnahmen bereitgestellt. 300.000 Euro sind es beispielsweise für den Umbau, Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Zimmerhof.

Für die Stadtbahn muss ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1,2 Millionen Euro aufgebracht werden, der jährliche Betriebskostenzuschuss für die Stadtbahn beläuft sich auf 240.000 Euro. Auch die Schlagkraft der Feuerwehr hat ihren Preis: Hier steht ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) auf der Liste. Darüber hinaus werden 30.000 Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bonfeld/Fürfeld/Treschklingen eingestellt.

Zu den großen Bau- und Erschließungsmaßnahmen zählen 2015 unter anderem "Buchäcker" (eine Million Euro), "Berg" in Bonfeld (240.000 Euro) und "Kreuz Obern Tor" in Grombach (370.000) sowie für die Wohnbaugebiete "Gromberg II" in Bad Rappenau (790.000 Euro), "Waldäcker" in Babstadt (200.000 Euro) und "Geisberg" in Obergimpern (230.000 Euro). Die größte Maßnahme ist die Erweiterung der Kläranlage Bonfeld. für 2,4 Millionen Euro.