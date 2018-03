Bad Rappenau. (end) Eigentlich ist es ein Nischenprodukt. Nur direkt vor Ort, in ausgesuchten Getränkehandlungen und übers Internet erhältlich. Und mehr als 60.000 Liter des süffigen Gebräus gibt's in diesem Jahr nicht. Die Menge an speziellem Hopfen ist auf dem internationalen Markt nicht verfügbar.

"Hallertauer Comethopfen" gehört zur fein abgestimmten Rezeptur, "und eine Portion Erfahrung gepaart mit Fingerspitzengefühl", lacht Braumeister Thomas Wachno. Das alles nach alter Braukunst im Sudkessel der Häffner-Brauerei Bad Rappenau zusammengebracht, sorgt unter Bierkennern aktuell für Furore. Denn der Gerstensaft "Hopfenstopfer Comet IPA" ist jetzt zum besten Bier Baden-Württembergs gekürt worden, "darauf bin ich mächtig stolz, bekennt der leidenschaftliche Brauer aus der Kurstadt.

Zu verdanken hat der 37-Jährige die mittlerweile bundesweite Nachfrage auch den neuen Medien: Denn die Bierszene ist gut vernetzt und tauscht sich im Internet, via Twitter und Facebook aus und macht so auf Spezialitäten aufmerksam. Und genau auf dem renommierten Internetportal "Rate Beer" wurde Häffner-Bräu zur besten Brauerei in Baden-Württemberg mit dem besten Bier im Land gekürt.

Bierkenner kommen bei der Geschmacksbeschreibung des "Comet IPA" ins Schwärmen: Ein sehr hopfenwürziger, leicht zitroniger und mit Blaubeeren gespickte Geruch mit goldenem- bis bernsteinfarbenen Aussehen - also ein Zungenschnalzer. Und: Das Malz bringt eine ganz leichte karamellige Süße mit hinein, verhält sich aber sonst eher unauffällig und überlässt dem Hopfen die Geschmacksbühne.

Thomas Wachno braut schon seit 2010 bei Häffner Bräu aromatische Biere. Hopfenstopfer kommt von Hopfenstopfen oder Kalthopfen und ist eine Methode beim Brauen von Bier, bei der Aromahopfen dem Bier im Lagertank hinzugefügt wird, um es so noch aromatischer und intensiver zu machen.

Das jetzt ausgezeichnete Comet IPA ist ein klassisches India Pale Ale. Der Comethopfen wird in sehr geringer Menge in der Hallertau angebaut, stammt aber eigentlich aus den USA. Der experimentierfreudige Bierbrauer Thomas Wachno hat es da nicht einfach, Hopfen zu bekommen. Deshalb ist das Comet IPA auch nicht ständig verfügbar.

Der Name India Pale Ale (IPA) stammt eigentlich aus dem 19. Jahrhundert. Dieses Bier wurde in England und Schottland für die Kronkolonien im entfernten Indien gebraut. Da es die lange Seefahrt überstehen musste, wurden an die Haltbarkeit hohe Ansprüche gestellt. Der hohe Alkohol- und Hopfengehalt waren für die Haltbarkeit auf dem langen Lieferweg nötig. Das Comet IPA ist deshalb auch deutlich stärker: Das prämiierte Bier hat 6,8 Prozent Alkoholgehalt, ein normales Pils um die 4,8 Prozent. Vertrieben wird das Comet IPA in 0,33 Liter Flaschen und kostet im Handel zwischen 1,50 und 2,50 Euro.