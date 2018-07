Sinsheim. (cbe) Mit einer ganzen Reihe kleinerer Punkte beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Breitbandausbau: "Ein "klares Bekenntnis zum Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar" gab Oberbürgermeister Jörg Albrecht ab. An Gesprächen mit weiteren Anbietern zum Breitbandausbau habe man zwar teilgenommen, werde diese aber nicht weiter verfolgen, "weil wir nicht glauben können, was zum Teil versprochen wird."

Wilhelmi-Gymnasium: Das G9-Abitur wird es dort weiterhin nicht geben - dies geht aus einem Brief des Kultusministeriums hervor. "Die Antwort ist ernüchternd", erklärte Albrecht. Man werde aber weiterhin darauf hinweisen, dass Wettbewerbsunterschiede zu anderen Schulen bestehen, die beseitigt werden müssten.

alla-hopp!-Anlage: Stadtrat Harald Gmelin von den Freien Wählern sprach einen anonymen Brief an: Der Schreiber wirft der Stadtverwaltung Untätigkeit im Hinblick auf Ruhestörungen in der alla-hopp!-Anlage vor. "Das Gegenteil ist der Fall", entgegnete der OB. Sicherheitsbedienstete patrouillierten vor Ort und würden für Ruhe sorgen.

Freibad-Security: Sind Sicherheitsbedienstete im Freibad wirklich nötig? Das wollte Stadtrat Gmelin wissen. Laut OB Albrecht sind sie das, vor allem am Wochenende. Denn dann kämen auch viele ausländische Fahrer, deren Lkw an der Tank- und Rastanlage stehen. Vor allem bei dieser Gruppe sei aufgefallen, dass viel Alkohol getrunken werde.

Sanierungsgebiet Steinsfurt: Der Meinung vieler Steinsfurter nach seien Zuschüsse für eine Investition "einfach zu gering", berichtete SPD-Stadtrat Michael Czink. Albrecht erwiderte, dass das Sanierungsgebiet hervorragend laufe: Das zur Verfügung stehende Geld sei fast verbraucht, zum Großteil allerdings für kommunale Projekte, beispielsweise die Sanierung der Verwaltungsstelle. Man könne aber gerne noch einmal eine Infoveranstaltung organisieren.

Baugebiet Steinsfurt: Baudezernent Tobias Schutz betonte die "vernichtende Stellungnahme des Wasserrechtsamts" in Bezug auf einen Teil des geplanten Baugebiets "Hinter den Hölzern II" (die RNZ berichtete). Diese Stellungnahme könne nicht umgangen werden: "Wenn wir in diese Schicht reingegangen wären, hätten wir riskiert, das Grundwasser zu verschmutzen", erklärte Schutz. Diese Verantwortung könne niemand übernehmen.

Raserei in Adersbach: Stadtrat Stefan Schubert (Aktiv für Sinsheim) berichtete von vermehrter Raserei in Adersbach. Laut OB werde man sich darum kümmern. Albrecht betonte aber auch, dass die Möglichkeiten begrenzt seien und man auch auf die Disziplin der Verkehrsteilnehmer angewiesen sei.

Vertagt: Gleich drei Tagesordnungspunkte wurden jeweils auf Antrag einer Fraktion vertagt. Laut Stefan Schubert gebe es bei der Einführung der digitalen Ratsarbeit noch zu viele offene Fragen. Mit Hilfe einer nichtinvestiven Maßnahme soll im städtebaulichen Erneuerungsgebiet "Wiesental/Innenstadt Ost" der soziale Zusammenhalt und die Integration gesichert und verbessert werden. Dabei geht es insbesondere um Kinder und Jugendliche. CDU-Stadtrat Friedhelm Zoller war die Vorlage dazu nicht ausführlich genug: "Das sollte im Ausschuss ausführlich diskutiert werden." Ebenfalls auf Wunsch der CDU wurde die Teilnahme am Ideenwettbewerb "Quartier 2020" vertagt.

Neue Schulbücher: Für zwölf Schulen werden Schulbücher im Wert von rund 180.000 Euro beschafft. Die Aufträge erhalten jeweils zur Hälfte die Buchhandlungen "Doll" und "Bücherland".

Neue Maschine: Für rund 121.000 Euro wird ein Kommunalhanggeräteträger bei der Firma Schwarz aus Aspach gekauft. Er dient unter anderem zum Mähen am Hang. Das bisher genutzte Gerät ist verschlissen und muss ersetzt werden.

Freibadvorplatz: Auf rund 100.000 Euro beläuft sich der Auftrag zur Aufschotterung des Freibadvorplatzes, den der Gemeinderat der Firma Riedlberger aus Steinsfurt erteilt hat. Baudezernent Schutz betonte, dass hier die weitere Gestaltung des Platzes, beispielsweise das Pflaster, nicht inbegriffen sei.