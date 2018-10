Angelbachtal. (ram) Wo noch im Frühjahr hölzerne Kabeltrommeln gefertigt wurden, sollen schon bald idyllische Wohnhäuser stehen. Der Gemeinderat stimmt jetzt dem Planentwurf und auch den örtlichen Bauvorschriften zur Umnutzung des Gewerbeareals "Michelfelder Holzwaren" zu. Auch die Offenlage der Pläne wurde beschlossen.

23 Bauplätze könnten auf der Fläche zwischen Waldrand und Angelbach, am Michelfelder Ortsrand entstehen. Die Fabrikhallen, Lager und Verwaltungsgebäude sollen vollständig abgebrochen werden. Teilweise haben die Arbeiten bereits begonnen, erläuterte Bürgermeister Frank Werner den Stand. Dabei sei eine positive Auswirkung auf die Ökobilanz zu erwarten. Die Versiegelung des Bodens werde deutlich abnehmen, außerdem solle ein Streifen entlang des Bachufers frei gehalten werden. Heute reicht das Industriegebäude direkt bis an den Bach.

Dr. Alexander Kuhn von der MVV stellte den Gemeinderäten seinen Planentwurf zum Baugebiet mit Straßen und Wendemöglichkeiten vor. Während sich Gemeinderat Werner Müller in der anschließenden Diskussion eine durchgehende Straße durch das Baugebiet wünschte, war sich das restliche Ratsgremium einig, das letzte Stück der Straße nur als Fuß- und Fahrradweg auszubauen, um Durchgangsverkehr zu vermeiden. Ein Wendehammer sorge dafür, dass beispielsweise Müllfahrzeuge ohne Probleme drehen könnten, erläuterte Dr. Kuhn zur Verkehrssituation.

Die geplanten Baufenster seien vor allem geprägt vom einzuhaltenden Waldabstand (30 Meter) und dem freizuhaltenden Grünstreifen am Bach. Konzipiert sind die Plätze in erster Linie für die Bebauung mit maximal zweigeschossigen Einfamilienhäuser, die derzeit am meisten gefragt seien. Die Entwässerung soll über ein getrenntes Kanalnetz für Schmutzwasser und Regenwasser erfolgen. Letzteres kann dann direkt in den Angelbach fließen.

Den grundsätzlichen Beschluss, aus dem Industriegelände Wohngebiet zu machen, hatte der Gemeinderat bereits im Juli getroffen. In der Fabrikhalle, in der Jahrzehnte lang große Kabeltrommeln aus Holz gefertigt wurden, gingen im Frühjahr die Lichter aus. Das Unternehmen war damals nach Neidenstein umgezogen.

Sobald jetzt alle Gebäude auf dem Gelände abgebrochen sind, soll die Offenlage der Pläne erfolgen und auch die Fachbehörden angehört werden, erläuterte Bürgermeister Frank Werner abschließend, nachdem die Planentwürfe bei nur einer Enthaltung gebilligt worden waren. Die Bagger für den Straßenbau könnten dann eventuell schon im nächsten Jahr anrollen.