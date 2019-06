Östringen. (br) Erster Polizeihauptkommissar Gerd Volland vom Polizeirevier Bad Schönborn stellte jetzt den Mitgliedern des Gemeinderats den Kriminalitäts- und Verkehrslagebericht zum zurückliegenden Jahr vor. Wie Volland hervorhob, bewegt sich die statistische Kriminalitätsbelastung, die mithilfe einer sogenannten Häufigkeitszahl ermittelt wird, in der Kraichgaustadt sowohl im kreisweiten wie auch im kleinräumigen Vergleich nach wie vor auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Im Einzugsgebiet des Bad Schönborner Polizeireviers ist lediglich für die Stadt Kraichtal eine niedrigere Häufigkeitszahl ausgewiesen.

In Östringen selbst bewegt sich die Zahl der Straftaten im mehrjährigen Vergleich seit 2012 innerhalb einer gewissen Schwankungsbreite auf konstantem Niveau, gleiches gilt für die absoluten Fallzahlen. So mussten 2018 von der Polizei insgesamt 431 Fälle bearbeitet werden, damit also 45 mehr als im vorangegangenen Jahr, zugleich aber beispielsweise 23 weniger als noch im Jahr 2012.

Wie Revierleiter Volland weiter informierte, sind in Östringen die Vermögens- und Fälschungsdelikte zuletzt deutlich angestiegen. Unter dieser Deliktgruppe fallen Straftaten wie Waren- oder Warenkreditbetrug, Urkundenfälschung oder das Erschleichen von Leistungen. Während im mehrjährigen Vergleich seit 2014 jeweils zwischen 55 und 59 einschlägige Straftaten zu bearbeiten waren, schnellte dieser Wert im vorigen Jahr auf 89 Fälle hoch.

Erheblich mehr Arbeit hatte die Polizei auch mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach 46 Drogendelikten im Jahr 2017 waren 2018 hingegen 73 solche Fälle zu bearbeiten.

Ein dauerhafter Aufgabenschwerpunkt der Polizei bleibt weiterhin die Prävention von Wohnungseinbrüchen. Durch den intensiven Streifendienst wird ein hoher Überwachungsdruck erzeugt und mit acht zur Anzeige gebrachten Fällen verharrte diese Gruppe von Straftaten 2018 auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Abgenommen haben die sogenannten Rohheitsdelikte mit zuletzt 47 Fällen und die Zahl der Diebstähle ging ebenfalls, allerdings geringfügig, auf 132 zurück.

Bei der Statistik der Tatverdächtigen waren 2018 insgesamt fünf Kinder dabei sowie 16 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, außerdem 26 Heranwachsende zwischen 18 und 20 Jahren sowie 166 Erwachsene im Alter über 20 Jahren. 2018 erreichten das Polizeirevier eine Aufklärungsquote von 61,3 Prozent, die damit gegenüber 2017 nochmals gesteigert werden konnte.

Zur Verkehrslage in der Stadt Östringen informierte Gerd Volland, dass, wie schon 2017, 282 Unfälle aufgenommen wurden. Bei 37 Unfällen wurden insgesamt 41 verletzte Personen registriert, acht davon wurden schwer verletzt. Einmal mehr ereignete sich ein Großteil der Verkehrsunfälle entlang der Östringer Ortsdurchfahrt, der Bundesstraße 292.

Schlagzeilen im Kontext der Polizeiarbeit in Östringen gab es auch im letzten Jahr, wie Revierleiter Volland zum Schluss seines Reports in Erinnerung rief. Anlass waren dabei beispielsweise gleich Anfang Januar 2018 "Wildschweine im Kaufrausch", die durch das Einkaufszentrum am westlichen Stadtrand galoppierten, und die Auswirkungen des Sturmtiefs "Burglind", außerdem unter anderem im März der Brand in einer Schießsportanlage sowie im April das Ausheben einer größeren Cannabis-Indoorplantage in Odenheim, ein Großfeuer im Gewerbegebiet im Mai sowie weitere heftige Unwetter im Juni und September.