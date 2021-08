Östringen. (br) Jüngst ließ sich der Östringer Gemeinderat über den Stand des aktuellen Haushaltsplans der Stadt unterrichten. Wie Kämmerer Dominik Broll informierte, zeigen die Erträge und Aufwendungen des ersten Halbjahrs, dass die ursprünglich kalkulierten Ansätze weitgehend eingehalten werden. Auf Basis der zu Jahresbeginn verfügbaren Daten, insbesondere auch zu den voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen des Landes, wird in Östringen für 2021 mit einem Jahresverlust in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro, dies vor allem wegen absehbarer Mindereinnahmen von vier Millionen Euro im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2019, gerechnet.

Bei der Gewerbesteuer zeigt sich allerdings inzwischen ein etwas günstigerer Trend als ursprünglich angenommen, sodass die Stadtkämmerei im Finanzzwischenbericht bei dieser Steuerart aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre und Korrekturen aktueller Abschläge gegenwärtig von Mehreinnahmen von knapp einer halben Million Euro ausgeht. Zugleich wird indessen die abzuführende Gewerbesteuerumlage wohl um etwa 46.000 Euro über dem im Etat veranschlagten Wert von 310.000 Euro liegen. Von Mindereinnahmen in Höhe von rund 175.000 Euro geht man im Rathaus bei der Vergnügungssteuer aus.

Weitestgehend konstant sind hingegen die mit 5,8 Millionen Euro veranschlagten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, hier deuten die aktuellen Zahlen auf eine Mehreinnahme von etwa 123.000 Euro hin.

Wie Broll weiter darlegte, hat die Stadt für die diversen Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus bereits mehr als 220.000 Euro aufgewendet, davon 53.000 Euro für Testzentren und den lokalen Einsatz von Impfteams, außerdem etwa 153.000 Euro für Tests an Schulen und Kindergärten sowie für weitere Maßnahmen an den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. 15.000 Euro wurden für den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung ausgegeben. Weitere Pandemie-bedingte Kosten werden aus der Erstattung von Kindergartengebühren erwartet. Demgegenüber können die Anfang Juli angekündigten weiteren Corona-Hilfen aus Stuttgart noch nicht näher beziffert werden, insgesamt 700 Millionen sollen über eine diesbezügliche Finanzumlage an die Städte und Gemeinden im Land fließen.

Wie es bei der Gemeinderatssitzung weiter hieß, können die vorgesehenen Investitionen planmäßig vollzogen werden. Neben den schon laufenden Baumaßnahmen geht es dabei unter anderem um Beschaffungen für den Digitalfunk der Feuerwehr, um die Erschließung des Neubaugebiets "Dinkelberg IV" sowie um die Sanierungsprojekte in der Schulstraße und Unteren Klosterstraße im Stadtteil Odenheim.