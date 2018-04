Östringen. (br) Das kommunale Nahwärmenetz wird bis 2020 komplett fertig gestellt sein. Diese Prognose wurde jetzt in einer Gemeinderatssitzung abgegeben. Inzwischen konnten die Wärmelieferungen an die im ersten Teilabschnitt des Nahwärmenetzes in der Dinkelbergstraße angeschlossenen Haushalte aufgenommen werden.

Bei der Ratsdebatte informierte Wirtschaftsingenieur Uwe Gährs über den weiteren geplanten Verlauf der Trasse zwischen dem Bildungszentrum im Süden und den Wohnquartieren und Sportanlagen im Norden. Gährs erläuterte, dass die Leitungen im Endausbau vom Schulzentrum über die Keltergasse zum Leibergplatz, von dort über die Saarlandstraße bis zur Hinteren Straße und schließlich über die Georgstraße zur Dinkelbergstraße geführt werden sollen.

Im südlichen Netzabschnitt ist die Aufnahme der Wärmelieferungen ab Oktober 2019 vorgesehen. Bis dahin wird auch die im Bereich der Schulen geplante neue Heizzentrale realisiert sein. Der dann zur Vervollständigung des Nahwärmenetzes bis zum Waldbuckel noch ausstehende Lückenschluss wird 2020 vollzogen.

Zu diesem Zeitpunkt wird der vorübergehend in der Halle des Turn- und Sportvereins installierte Wärmeerzeuger aus dem Regelbetrieb genommen und der gesamte Verbund wird dann von der Heizzentrale im Bildungszentrum aus versorgt.