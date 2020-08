Mit Tankanhängern, aber auch mit kleinen Kanistern wird an der Entnahmestelle Wasser für Felder und Gärten abgeholt. Foto: Franz Stoffl

Von Franz Stoffl

Zaisenhausen. Die von der Gemeinde im Verlaufe des Flurbereinigungsverfahrens am Ende der Siedlerstraße in Zaisenhausen errichtete Wasserentnahmestelle wird derzeit wegen der großen Hitze sehr stark in Anspruch genommen. Sie liefert zwar kein Trinkwasser, doch vor allem Kleingärtner und Landwirte zapfen das kostbare Nass mit einem eigens mitgebrachten Wasserschlauch ab.

Manche Landwirte stellen auch Anhänger mit Wasserfässern ab, die 6000 Liter und mehr fassen und meist über Nacht gefüllt werden. Kleingärtner kommen mit Autos und Anhängern oder kleine Bulldogs mit Anhänger und Behältnisse von 500 bis 1000 Litern Fassungsvermögen zur Entnahmestelle. Aber selbst mit kleinen Behältnissen bis 30 Liter wird Wasser entnommen und im Kofferraum der Autos abtransportiert. Oft stehen mehrere Fahrzeuge bei derzeit tropischen Temperaturen in der Warteschleife, denn bis ein 1000-Liter-Fass gefüllt ist, vergehen bis zu 25 Minuten.

Die Gemeinde Zaisenhausen hat bis heute noch ihre eigene Wasserversorgung und beliefert auch noch den Kraichtaler Ortsteil Bahnbrücken mit Trinkwasser. Während andere Landkreise, beispielsweise der Kreis Heilbronn, die Wasserentnahme aus öffentlichen Brunnen und Fließgewässern wegen der sinkendenden Wasserstände bereits stark eingeschränkt haben, das im Kreis Karlsruhe bislang noch ungehindert Wasser abgezapft werden.

Zaisenhausen hat bereits im Jahre 1912 die Genehmigung zum Bau einer Ortswasserleitung erhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt befanden sich im Ortsgebiet zehn wasserführende Gemeindebrunnen an verschiedenen Stellen, die den Einwohnern zugänglich waren. Außerdem befanden sich 34 Brunnen in privaten Gebäuden. Nach der Inbetriebnahme der Ortswasserleitung wurden die alten Brunnen nach und nach zugeschüttet. Die 1912 erfassten Quellen reichten in den späteren Jahren, vor allem aufgrund der Zunahme der Einwohner nicht mehr aus, sodass weitere Quellen erfasst wurden.