Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Zeitungsausschnitte, Luftbilder, Schwarz-Weiß-Fotos und historische Postkarten: Liebhaber der Stadtgeschichte können in diesen Tagen im Rathaus wieder viel Wissenswertes erfahren. In akribischer Kleinstarbeit hat das Stadtarchiv trotz Corona eine sehenswerte Ausstellung auf die Beine gestellt. Und der Anlass könnte größer kaum sein. Vor 90 Jahren – am 1. Oktober 1930 – erhielt Rappenau den Zusatz Bad.

"Das ist ein umfangreiches Thema. Wir können nur einen Ausschnitt daraus zeigen", erklärt die Stadtarchivarin Regina Thies bei einem Rundgang durch die Ausstellung, die sich auf alle drei Etagen des Rathauses erstreckt. Und direkt im Eingangsbereich im Erdgeschoss offenbart sich den Besuchern ein Höhepunkt der Ausstellung, der Lust auf mehr macht. Denn eine Badewanne aus Holz ist schon längst aus der Mode gekommen und kennen viele nur aus dem Urlaub. Vor 200 Jahren war das in der Kurstadt anders: Ein Exemplar aus Eiche aus dem Jahr 1833, "der Anfangszeit des Kurbetriebs", wie Thies betont, wurde vom Museum zur Verfügung gestellt.

Obwohl es keine Industrieausstellung sein soll, dürfen bei der Bädergeschichte auch Informationstafeln zur Bademodenfirma Benger Ribana und dem Unternehmen Botsch, die einst in Bad Rappenau einen Sprudel-Massage-Brunnen installiert haben, nicht fehlen. Der Textilhersteller eröffnete in den 1950er-Jahren ein Werk in der Kurstadt und veranstaltete regelmäßig Modenschauen im Solebad. Aus dem Bikini-Art-Museum hat sich Thies für die Ausstellung historische Benger-Bikinis geliehen, die zuvor das Stadtarchiv dem Museum überlassen hatte.

Ortsansichten der Salinenstraße und des Sophie-Luisen-Bades geben einen kleinen Einblick darüber, wie das Leben in Bad Rappenau vor 90 Jahren gewesen sein muss. "Für die Präsentation waren viele Ideen nötig", sagt Thies. Zahlreiche Mitarbeiter aus allen Bereich der Stadtverwaltung hätten sich eingebracht und auch penibel darauf geachtet, dass die Besucher ausreichend Platz haben und so die corona-bedingten Hygienevorschriften eingehalten werden können.

Im ersten Stock gibt es Luftbilder und ehemalige Baupläne der Ludwigs-Saline von 1842/43 zu bestaunen. Zahlreiche Informationen zum Solefreibad sowie zur Geschichte des Wasserschlosses und des Schlossparks befinden sich im zweiten Stock. Ebenso werden die Kinderkurheime und das Musikpavillon beleuchtet.

Die Exponate gehören dem Stadtarchiv und wurden teilweise auch von Bürgern gespendet. So beispielsweise eine Speisekarte des ehemaligen Kurhotels oder ein Reiseführer, der knapp 100 Jahre alt ist. Auf vielen Fotos sieht man auch das Kinderkurheim Siloah. "Dort steht heute die Vesalius-Klinik", erklärt Thies.

Doch im Rathaus gibt es nicht nur Postkarten, Bilder und Co. zu sehen, sondern es werden auch Filme gezeigt. Eine letzte Möglichkeit dafür bietet sich Interessierten am Mittwoch, 14. Oktober, 10, 11.30, 14 und 15.15 Uhr. Zu sehen gibt es einen Beitrag von 1974, als Bad Rappenau das Stadtrecht erhalten hat und einen Film mit Szenen aus dem Kur- und Bädergeschehen sowie Ansichten von Rappenau zum Zeitpunkt der offiziellen Anerkennung als Bad. Eine Anmeldung hierfür bei Regina Thies, Telefon 07264 / 922172, E-Mail Regina.Thies@badrappenau.de, ist erforderlich.

Maja Raimund (rechts) spielte in einem Image-Film aus den 1960er-Jahren mit, der im Rahmen der Ausstellung gezeigt wurde. Wo ihre Schwester Ilona Stone zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war, wissen die beiden nicht mehr. Foto: Dezort

Bereits gezeigt wurde hingegen ein 38 Minuten langer Imagefilm aus den 1960er-Jahren. Hierbei wirkte auch die damals elfjährige Maja Raimund mit. Vor 60 Jahren hieß sie noch Freudenberger und lebte mit ihrer Familie in der Salinenstraße. "Unser Vater hat die Rolle des Poliers Herrmann Müller gespielt", sagt sie. In spielfilmartigen Szenen wurde gezeigt, wie der Kurbetrieb in Bad Rappenau ablief. So wurde die Vorgeschichte des Kurgastes, die Ankunft, die Kurklinik mit den verordneten Maßnahmen sowie die Freizeitgestaltung während der Kur – natürlich mit dem Kurtanz – beleuchtet.

Dass sie in dem Film mitspielte, war purer Zufall. "Ich war bei den Dreharbeiten einfach zu Hause", sagt sie. Aber: "Ich hätte keine Schauspielkarriere machen können", witzelt Raimund. Berühmt wollte sie nie werden. Wo ihre Schwester Ilona Stone zum Zeitpunkt des Drehs war, wissen die beiden nicht mehr. Die Ur-Ur-Enkelin des ehemaligen Bad Rappenauer Bürgermeisters Philipp Freudenberger hat es vor 50 Jahren, der Liebe wegen, in die USA nach Kalifornien gezogen. Maja Raimund hingegen hat der Region die Treue gehalten. Im Jahreswechsel besuchen sich die beiden.

Die Ausstellung gefällt den beiden gut. Auf alten Fotos zeigen sie, wo einst in der Salinenstraße ihr Elternhaus stand.